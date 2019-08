Le général Lillo, gouverneur militaire de Metz, a fait son adieu aux armes

Metz, France

A 59 ans, le gouverneur militaire de Metz, officier général de la zone de défense Est, a fait son adieu aux armes après 39 ans de carrière. Le général de corps d'armée Gilles Lillo a vécu pendant deux ans dans le prestigieux Palais du Gouverneur, et a également officié sous les titres de commandant de la zone terre Nord Est et commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Le général Gilles Lillo, invité de France Bleu Lorraine Copier

La zone de défense Est représente 31 régiments, quatre bases aériennes, et quelque 50.000 hommes et femmes. "Ce qui m'a le plus marqué durant ces deux ans, ça a été évidemment l'attentat de Strasbourg, se souvient Gilles Lillo, ainsi que le crash du mirage 2000 dans le Jura, ou encore la peste porcine africaine et les opérations de sécurisation de la zone à proximité de la frontière belge."

A Strasbourg, lorsque la patrouille a fait feu, c'était quand même très borderline et ils s'en sont remarquablement bien tirés pour mettre un terme au périple meurtrier du terroriste."

Une activité "très prenante", donc, avec également l'opération Sentinelle, dont le général avait également la responsabilité : "ma satisfaction, c'est que l'on a su bien tenir notre mission, notamment à Strasbourg (...) on a affaire à des professionnels, qui sont bien encadrés, bien entraînés, aguerris, consciencieux. Lorsque la patrouille a fait feu, c'était quand même très borderline et ils s'en sont remarquablement bien tirés pour mettre un terme au périple meurtrier du terroriste."

On a désormais l'habitude de voir des militaires dans des endroits où nous n'allions plus."

L'autre point positif de l'opération Sentinelle, pour le général Lillo, "c'est aussi que l'on a désormais l'habitude de voir des militaires dans des endroits où nous n'allions plus : les grands rassemblements musicaux, les marchés de Noël, les fêtes locales, et je pense que c'est une bonne chose".

Effectifs : "on continue à être sur une dynamique beaucoup plus positive, même si elle reste relativement modérée."

Lors de son arrivée, le général Lillo avait promis que la tendance allait s'inverser après la réorganisation de 2008 et le départ de milliers de soldats du département. Là aussi, pour lui, le bilan est plutôt satisfaisant : "Depuis 2015, les effectifs militaires ont globalement augmenté de 3.000 personnes sur la zone Est. En ce qui concerne la Moselle, suite à des réorganisations internes, le bénéfice net va être de quelques centaines d'effectifs supplémentaires, autour de Metz. On continue à être sur une dynamique beaucoup plus positive, même si elle reste relativement modérée."

Le Palais du Gouverneur : "c'est le palais de tout le monde"

Avec ce départ, Gilles Lillo quitte aussi une sacrée résidence, le Palais du gouverneur, un bâtiment qui regorge de secrets et de petites merveilles architecturales - auquel France Bleu Lorraine a consacré une série cet été. Le général y a de très bons souvenirs : "avec mon épouse Véronique, on a tenu à ouvrir ce palais au maximum, ce n'est pas notre palais, c'est le palais de tout le monde." Il sera d'ailleurs, cette année encore, ouvert pour les Journées du Patrimoine, mais cette fois-ci, avec le successeur du général Lillo, le général Christian Bailly.