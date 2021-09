Le Général Paul Sanzey prend la tête de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne

C'est le nouveau visage de la 27e Brigade d'infanterie de Montagne. Le Général Paul Sanzey devient le commandant de la 27e BIM, basée dans les Alpes. Il succède au Général Hervé de Courrèges, et avant lui au Général Givre. Avec "un bon plan de charge" devant lui. Rencontre.

Il a pris ses fonctions cet été, après le départ du Général de Courrèges vers St-Cyr. Le Général Paul Sanzey a déjà servi de longues années comme officier parmi les chasseurs alpins, il connait donc bien les spécificités de sa grande brigade de 8000 hommes, dont certains sont déployés en ce moment-même sur plusieurs théâtres d'opérations, comme le Sahel.

Stabiliser les effectifs

L'un des défis, c'est de recruter. Il y a 15 à 16.000 recrues par an dans l'armée de terre, dont 1.000 environ dans les chasseurs alpins, mais comment faire pour que ces soldats fassent des carrières un peu plus longues ? C'est le challenge du moment. Aujourd'hui, ces carrières tournent en moyenne autour de 6 ans, il faudrait un peu plus pour assurer une stabilité "sereine" des effectifs.

A l'âge de la maturité où on choisit de fonder une famille, l'absentéisme peut peser davantage

Sur le recrutement, le nouveau commandant s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs : prendre soin du soldat, mais aussi de sa famille. "C'est clair que nous avons la capacité de répondre au goût d'aventure des jeunes gens et des jeunes filles qui viennent nous trouver, qui s'engagent. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'âge de la maturité où on choisit de fonder une famille, l'absentéisme peut peser davantage. Et donc, à cet âge-là, on doit faire le choix entre rester et militaires ou ou faire autre chose et repartir dans le civil. Et moi, je suis attentif au fait que les familles se sentent bien dans l'environnement de leur garnison, principalement ici, dans la zone, dans les Alpes, et qu'elles se sentent bien au point de vouloir y rester. Et en fait si la famille est épanouie, la plupart du temps, nos jeunes engagés et nos jeunes sous-officiers choisissent de poursuivre une carrière sur une vingtaine d'années".

à lire aussi Les chasseurs alpins de la 27e BIM largement redéployés dans le cadre de "Sentinelle"

L'échelon national d'urgence "le couteau suisse"

Un de ses objectifs en 2022 sera d'avoir la charge de l'ENU, "l'échelon national d'urgence". A savoir, la capacité de déclencher sans délai une opération militaire et de sauvetage quand la France en a besoin. Chaque année, une section de l'armée prend ça en charge, et en 2022, c'est au tour des chasseurs alpins. Le dernier exemple en date de déploiement de cet "ENU", c'est l'opération Amitié, sur le port de Beyrouth, au Liban, après l'explosion catastrophique de l'été 2020.

Accompagner les troupes, préparer l'avenir

Tous ces chantiers sont déjà importants, mais il ne faut pas perdre de vue que les Chasseurs Alpins sont aussi sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures, comme dans la bande sahelo-saharienne (environ 2.000 soldats) mais aussi sur le territoire français dans le cadre de Sentinelle ou de Résilience. Et puis il y a le grand programme "Scorpion" qui vise à remplacer à terme les équipements les plus sensibles de l'armée, avec un saut technologique important que les troupes de montagne continuent de déployer, comme par exemple le véhicule Griffon, dont les premiers exemplaires ont été mis en route à Chambéry.