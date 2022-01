Le gérant de La Clé de sol, ouvre un nouveau magasin dédié au son et à l'éclairage à Quetigny

Jour d'ouverture à Quetigny ce mardi 25 janvier 2022 : le Shop du son, nouveau magasin dédié à la sonorisation et à l'éclairage ouvre ses portes. Un projet porté par Pierre-Claude Jacob, gérant du mythique magasin de musique, La clé de sol, à Dijon, et il est l'invité de la Nouvelle éco.

Avec le confinement, la musique a repris des couleurs ! La vente d'instruments a fortement augmenté et les adeptes du Home Studio, la "musique à la maison" se sont multipliés. Autant de raisons pour Pierre-Claude Jacob, le gérant du magasin dijonnais, La Clé de sol, de se lancer dans un nouveau pari avec l'ouverture d'un magasin dédié à la sonorisation et à l'éclairage. Le Shop du Son, ouvre ce mardi 25 janvier 2022 à Quetigny et pour en parler son gérant est l'invité de la Nouvelle éco sur les ondes de France Bleu Bourgogne.

Un magasin dédié au son et à l'éclairage

"C'est une nouvelle offre" explique Piere-Claude Jacob, mais dans ce nouveau magasin, "on trouvera tout ce qui est son, donc la sonorisation, la lumière, l'éclairage et puis tout ce qui concerne le DJ." Mais le gérant le précise, "la vente ou la location d'instruments se fera aussi à Quetigny." Autre activité présente dans ce nouveau local, tout ce qui concerne le développement de tout ce qui est home studio, musiques actuelles, musique assistée par ordinateur et synthé.

Le Shop du Son à Quetigny va développer tout ce qui concerne le Home Studio, la musique assistée par ordinateur et les synthés.

Une ouverture et un pari

Au vu du contexte sanitaire et des restrictions concernant les concerts, et autres soirées dansantes, "c'est un pari" reconnait Pierre-Claude Jacob, mais le gérant se veut, "optimiste et puis, on va viser quand même du moyen et long terme! On va quand même finir par sortir de cette pandémie d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas le meilleur moment c'est sûr mais on veut y croire."

Le Shop du son à Quetigny propose aussi et comme son magasin dijonnais rue Bossuet, la location ou la vente d'instruments

Des investissements importants et un recrutement

Pour cette ouverture à Quetigny, le patron de La Clé de sol, a investi 100.000 euros pour tout ce qui concerne la partie aménagement et agencement. Pour l'implantation des marques là aussi c'est "un gros investissement de stock à faire" précise le responsable, "ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros de stock qui seront à Quetigny." Avec cette ouverture, un emploi a été créé, une personne spécialisée dans tout ce qui est sono, éclairage et DJ va avoir la responsabilité de cette boutique.

Atelier de réparation sur place

Il y aura aussi un atelier de réparation tenu par celui qui est déjà l'accordeur de pianos, et qui se déplace dans toute la région. Sans compter ajoute Pierre-Claude Jacob, "l'intervention d'un technicien électronique pour la réparation de tous les instruments qui ont des composants électroniques."

