Le gérontopole Nouvelle-Aquitaine lance une plateforme pour accompagner le vieillissement en logement social

En Nouvelle-Aquitaine, un tiers des occupants de logements sociaux ont plus de 60 ans et ce n'est qu'un début au regard du vieillissement de la population. C'est un défi pour les bailleurs : comment adapter les logements, les rendre accessibles, faciliter la vie de ces locataires, lutter contre l'isolement. Face à ces questionnements, le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine vient de lancer une plateforme en ligne avec AG2R La Mondiale et la Banque des territoires. LISA, c'est son nom, doit permettre aux bailleurs de soulever leurs problématiques, leurs besoins et d'y rencontrer des entreprises ou des associations porteuses de solutions.

Anticiper les besoins

Dans l'imaginaire populaire le logement social, c'est un habitant destiné aux familles, pourtant, c'est de moins en moins vrai. L'âge médian dans la région est de 50 ans. C'est-à-dire que la moitié des occupants ont 50 ans ou plus ! L'idée derrière cette plateforme, c'est de mettre les bailleurs et les différents acteurs autour de la table. "C'est comment je vais voir mes locataires âgés pour anticiper leurs besoins et aménager de manière plus massive mon parc de logements plutôt que d'attendre de recevoir les demandes au compte-gouttes" résume Raphaël Rogay, responsable du pôle appui aux politiques publiques et au territoire du Gérontopole Nouvelle Aquitaine.

La plateforme accueil des ressources et de la documentation, mais pas seulement. Par exemple, un bailleur social peut cartographier son parc, identifier la ou les résidences avec une forte proportion de personnes âgées, identifier les problématiques à résoudre et venir sur la plateforme trouver des solutions.

Adapter les logements, lutter contre l'isolement

Il peut s'agir d'abord de questions liées à l'aménagement. "C'est évidemment comment on améliore le bâti, mais ce sont aussi les immeubles, ce sont aussi les abords, comment on propose des environnements plus sécurisés, plus sécurisants, plutôt adapté aux incapacités liées à l'âge. Comment on peut intégrer aussi des services innovants" liste Raphaël Rogay.

Mais LISA peut aller plus loin, c'est d'ailleurs ce qu'en attend Maryline Perronne, Directrice générale de XL Habitat dans les Landes. "Pour moi, la question principale, c'est éviter l'isolement et surtout dans les zones les plus rurales du département. Il y a plein de services qui peuvent être développés. Nous, on est vraiment en réflexion, au-delà donc de la question du bâti" explique-t-elle. La question est d'autant plus cruciale pour XL Habitat que 28 % des locataires ont plus de 65 ans.