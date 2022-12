Le GF38 obtient le soutien du contrat de plan État-Région pour son futur centre de formation

Presque 400 millions d'euros vont pouvoir être investis en Isère d'ici 2027. Une somme attribuée au département dans le cadre du nouveau contrat de plan Etat-Région présenté ce vendredi 2 décembre à La Côte-Saint-André par Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le président du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, était également présent car le conseil départemental va ajouter une enveloppe de 100 millions d'euros.

Une trentaine de projets financés

Cet argent va servir à financer une trentaine de projets retenus par la région et l'Etat. Ils ont été sélectionnés sur la base de trois priorités précisées par Laurent Wauquiez : ces projets doivent participer à l'économie de l'Isère, au développement du territoire et à l'amélioration de la qualité de vie, ce qui comprend le sport.

C'est entre autres pour ça que le GF 38 est soutenu dans la construction de son centre d'entraînement et de formation à La Côte-Saint-André. "C'est un moment très important car on a besoin d'un centre de formation pour rester dans le milieu professionnel et c'est le début d'une belle aventure pour nous" souligne le président du club de football isérois Stéphane Rosnoblet.

"On va recevoir 8 millions sur un budget total de 20 millions. C'est un investissement très lourd, mais le club a besoin de cet investissement pour persister et rester dans le monde professionnel. Il faut recréer un centre de formation, relancer la machine et faire un nouveau Giroud, on espère !"

Mais les projets retenus sont très diverses, le CPER va par exemple permettre de financer la Véloroute des Cinq Lacs qui doit passer par celui de Paladru. Certaines enveloppes seront consacrées à des thématiques, ce sera le cas du soutien aux différents projets d'irrigation agricole.

L'enseignement supérieur et la recherche à Grenoble devraient aussi recevoir des fonds mais on ne sait pas encore précisément pour quels projets car la Métropole a demandé un délai pour sélectionner ceux qui seront soutenus. Dans le domaine de la culture, le conservatoire de musique de la CAPI, qui sort de terre en ce moment à Bourgoin-Jallieu, sera financé à hauteur de 4,5 millions d'euros. À Vienne, 5 millions d'euros iront au futur Musée d'histoire de la ville.

Enfin pour la montagne, la région retient un projet marquant puisqu'avec l'Etat, elle va soutenir la création d' ascenseurs valléens pour relier Le Bourg-d'Oisans aux 2 Alpes et à l'Alpes d'Huez.