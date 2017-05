Toulouse : après son évacuation, le gigantesque squat des Arènes condamné

Le squat des Arènes, un des plus gros de France, a été évacué le 10 mai 2017, à Toulouse. 194 occupants ont du quitter les bâtiments désaffectés, qui vont être condamnés avant une probable démolition. Tous les squatters ne seront pas relogés durablement, ce que dénoncent certaines associations.

Près de 200 personnes ont été évacuées, mercredi 10 mai, du squat géant situé en plein centre de Toulouse, tout proche du métro des Arènes. Une évacuation menée de concert entre la mairie de Toulouse et la préfecture qui s'est déroulée dans le calme pour libérer les lieux, un ensemble de 7 bâtiments insalubres, propriété de la banque Natixis.

Les ressortissants européens pris en charge par la mairie de façon pérenne...

Les squatters ont quitté les lieux par bus, direction le gymnase de la Cépière, où ils seront ensuite répartis. Les ressortissants européens présents et recensés, 81 au total, principalement des bulgares et des roumains, seront ainsi pris en charge par la mairie et installés dans des logements sociaux de manière pérenne, développe Daniel Rougé, adjoint au maire de Toulouse en charge de la solidarité et du social. "Notre but est d'accompagner ces personnes vers l'insertion comme nous l'avons fait avec les occupants du Ramier, en 2015, et à Montredon en 2016. Actuellement, 50% des anciens occupants du Ramier vivent en logement social et ont trouvé un travail".

..les autres provisoirement logés à l'hôtel par l'Etat

L’Etat accompagnera les autres occupants, soit avec des nuitées d'hôtel, soit en centres d’accueil pour demandeurs d’asile. "Mais les nuits à l'hôtel ne durent qu'un temps, s'inquiète Michel Le Roy, militant au CEDIS, le collectif d'entraide et d'innovation sociale. Pour beaucoup de familles en situation de précarité, c'est un retour à la rue qui se profile. Le problème ne sera que déplacé. L'Etat ne peut pas laisser passer ça".

Le squat probablement démoli

Afin d'éviter de nouvelles intrusions, les bâtiments désaffectés seront désormais murés et surveillés par des vigiles employés par la banque Natixis, propriétaire des lieux. Le squat des Arènes devrait être, à terme, entièrement démoli pour faire la place à un projet de logements.