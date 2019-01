Le gilet jaune blessé lors de la manifestation à Bordeaux samedi est sorti du coma

Bordeaux, France

Olivier Béziade, le manifestant gravement blessé lors de la dernière mobilisation des Gilets jaunes samedi à Bordeaux, va mieux et est aujourd'hui hors de danger. Son épouse a annoncé que le pompier volontaire de 47 ans habitant Bazas dans le sud de la Gironde était sorti du coma. "L'état de santé d'Olivier est rassurant et encourageant", a-t-elle écrit sur sa page Facebook. "Il réagit enfin à nos sollicitations, il est beaucoup plus éveillé, il essaie de se faire comprendre et souffre moins ! Reste toujours cette fièvre et sa main gauche qui ne réagit pas".

Le débat sur l'utilisation des LBD se poursuit

Si le député de la France Insoumise François Rufin dénonce l'absence de réaction d'Edouard Philippe et du gouvernement après la blessure du pompier de Bazas en affirmant "leur silence est une indécence" et en n'hésitant pas à effectuer une comparaison avec la mort de Malik Oussekine en 1986, l'usage des Lanceurs de Balle de Défense (LBD) qui ont succédé au Flash-Ball fait désormais polémique.

Le défenseur des droits Jacques Toubon a demandé ce jeudi leur suspension. "La sagesse et la prudence, a-t-il affirmé, serait d'examiner la question de ces armes intermédiaires et d'opter pour un moratoire". Dès hier, Eric Morvan, le directeur général de la police nationale, avait rappelé aux policiers les conditions drastiques d'utilisation de ces LBD.