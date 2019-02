Le gilet jaune belfortain Damien Dejame reçu à l'Assemblée Nationale

Belfort, France

"C'est une fierté (...) ça a été un grand périple" commente Damien Dejame. Ce gilet jaune belfortain a rallié Perpignan à Paris à pieds. Après 900 kilomètres de marche, il a été reçu ce vendredi à l'Assemblée Nationale. Il sera de retour chez lui, à Belfort, ce samedi 23 février pour participer à la manifestation interrégionale des gilets jaunes.

Un voyage riche en échanges

Damien Dejame a effectué son périple aux côtés d'un autre gilet jaune. "On a fait 42 jours de marche (...) On a ressenti une vraie fraternité. Je tiens à remercier tous les maires, tous ceux qui se sont mis à notre disposition. On a été à l'écoute, et on nous a écouté" affirme le Belfortain.

Après son périple, le gilet jaune a été reçu entre autre par un député de la Martinique ce vendredi à l'Assemblée Nationale. Il a pu échanger avec les élus sur deux sujets qui lui tiennent à cœur : le handicap, et la communauté des gens du voyage, à laquelle il appartient. Il espère maintenant pouvoir rencontrer les services des ministres en charge de ces dossiers. En attendant, il va faire un crochet par Belfort. Il sera de retour ce samedi, pour la manifestation interrégionale des gilets jaunes, prévue à 14h sur la place de l'Arsenal.

Vous pouvez revivre le périple de Damien Dejame sur sa page Facebook "La Marche pour la vie" en cliquant sur le lien suivant.