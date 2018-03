Ruminghem, France

80% des 500 salariés de Cap énergie sont des travailleurs handicapés. Mais alors que vient faire cette grosse association régionale dans la relance d’un golf ? A Ruminghem, elle vient apporter son savoir-faire en matière d’espaces verts, mais pas seulement répond son président, Jean-Pierre Dumont :

On s'est dit pourquoi pas entretenir un golf, comme nous l'avons fait sur d'autres sites industriels ou de collectivités locales. Et puis c'est un projet très emblématique au niveau du rapprochement entre deux mondes qui s'ignorent. C'est un peu la mise en commun de deux types de handicap, le handicap sportif -des golfeurs- et celui des travailleurs, qui ne l'ont pas choisi.

Très recherché et très technique, le golf de Ruminghem déroule son parcours de 18 trous en partie dans les bois. © Radio France - Matthieu Darriet

Douze personnes vont faire tourner ce golf, sous la conduite d’un greenkeeper, un intendant de golf formé dans un lycée spécialisé du Dunkerquois. Une partie de l’effectif assurera l’accueil et la petite restauration, l’autre sera sur le terrain pour l’entretenir. Ce parcours de 18 trous a été dessiné sur 54 ha par un Anglais, avec – chose rare- une partie du parcours dans les bois. Mais ce terrain était quasi abandonné, raconte le maire de Ruminghem, Jacques Hautecoeur :

Ce golf a été créé il y a près de trente ans. Il y a eu deux exploitants, mais ils n'ont pas eu les capacités financières pour aller jusqu'au bout du projet. Les trois dernières années, le golf n'était plus correctement entretenu. Depuis, nous avons eu des contacts de gens qui étaient surtout intéressés par des projets immobiliers.

Cap énergie a investi 250.000 euros pour remettre en état ce parcours de golf. © Radio France - Matthieu Darriet

Or, pas question de spéculation immobilière, autour de ce golf rustique, ce que son nouveau logo avec un sanglier vient rappeler. Ce parcours en campagne, très technique, est très recherché pour la variété de ses coups. Il avait donc ses fidèles, 200 abonnés, dont des Néerlandais et des Belges qu’il faut reconquérir. Ce qui implique 250 000 euros d’investissement matériel et humain, pour l’association Cap énergie, détaille son directeur général, Gilles Canet :

La remise en état a été notre priorité, parce que le plus important c'est la qualité du jeu et du terrain. C'est comme ça que nous ferrons revenir les joueurs. On a par exemple dû refaire toute la partie arrosage. C'était indispensable, parce qu'un green ça se tond et ça s'arrose tous les jours.

Trois tournois sont déjà programmés cette année. Cap énergie se laisse une année pour relancer ce golf. Elle prévoit déjà des investissements pour construire un nouveau grand club-house, afin de proposer séminaires, mariages et autres baptêmes.