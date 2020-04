Le gouvernement annonce la distribution de chèques-services à 60 000 sans-abri

Les personnes à la rue sont particulièrement exposées au coronavirus, et leur vie est plus précaire encore depuis le début du confinement et la fermeture d'une grande partie des commerces en France. Le gouvernement a annoncé, ce mardi 31 mars, qu'il allait renforcer son dispositif d'aide aux sans-abri. Il va débourser 15 millions d'euros pour distribuer des chèques-services à 60 000 SDF en France, dont la moitié en Île-de-France.

Des achats de première nécessité

Ces chèques "permettront d'acheter de la _nourriture ou des produits de première nécessité, de santé ou d'hygiène_, dans plus de 220.000 points de vente", explique le ministre du Logement Julien Denormandie dans les colonnes de Ouest-France, ce mardi.

Pour les bénéficiaires, cela représente une aide financière de 7 euros par jour et par personne. Elle sera gérée par les associations du secteur, comme la Fondation Abbé-Pierre, le Secours catholique, Emmaüs, la Croix-Rouge et le Secours populaire.

"Près d'un millier" de SDF malades du coronavirus

"Près d'un millier" de SDF sont atteints du Covid-19 selon Julien Denormandie. Le ministre qui assure qu'ils sont tous pris en charge dans 40 centres d'hébergement médicalisés partout en France.

Le nombre de places en hébergements est lui renforcé depuis le début de l'épidémie. Le week-end dernier, le gouvernement a annoncé que 5 000 places supplémentaires étaient mobilisées dans les hôtels pour faire face à la crise sanitaire. En tout, 164 000 personnes sans-abri bénéficient actuellement d'un hébergement, selon le ministre.