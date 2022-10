Le gouvernement autorise à nouveau deux chasses traditionnelles à l'alouette dans le Sud-Ouest

La chasse à l'alouette des champs est de nouveaux autorisées via deux techniques traditionnelles dans plusieurs département du Sud-Ouest, en vertu de quatre arrêtés publiés au Journal officiel ce vendredi. Selon ces textes, pris par le gouvernement, la chasse à l'aide de pantes, des paires de filets horizontaux, est possible du 1er octobre au 20 novembre en Gironde, dans les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. La chasse à la matole, à l'aide de cages, n'est possible que dans les Landes et le Lot-et-Garonne.

Dans le détail, 4.928 alouettes des champs pourront être chassées à la matole dans les Landes durant la saison de chasse, 2.870 dans le Lot-et-Garonne. Les quotas sont plus élevés pour la chasse à l'aide de pantes : jusqu'à 38.600 Alauda arvensis (le nom de l'alouette des champs) en Gironde, 56.672 dans les Landes, 1.230 dans le Lot-et-Garonne et 2.200 dans les Pyrénées-Atlantiques. Soit au total plus de 105.000 alouettes.

Le gouvernement "fait le choix de la récidive" selon la LPO

"Le gouvernement fait le choix de la récidive en reprenant des arrêtés qu'il sait illégaux", a aussitôt dénoncé la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans un communiqué. "Et, comme à son habitude, il les publie la veille de leur application afin de laisser tuer des milliers d'oiseaux le temps que le Conseil d'Etat se prononce sur le recours en référé que la LPO va déposer immédiatement pour demander la suspension de ces arrêtés", poursuit-elle. La LPO a annoncé son intention de saisir le Conseil d'Etat dès ce lundi.

En septembre 2021, une manifestation monstre de chasseurs regroupant près de 20.000 personnes avait eu lieu à Mont-de-Marsan pour défendre les chasses traditionnelles, qui venaient d'être interdites par le Conseil d'Etat, car jugées contraires à la règlementation européenne. La directive "oiseaux" de 2009 interdit les techniques de capture massive d'oiseaux sans distinction d'espèces. Le 15 octobre, ces chasses avaient de nouveau été autorisées par le gouvernement.

Quelques jours plus tard, le juge des référés du Conseil d'État, saisi en urgence par les défenseurs de la nature, avait suspendu les arrêtés gouvernementaux. Une décision est désormais attendue sur le fond.