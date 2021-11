Le gouvernement déplore le retour de Sophie Pétronin au Mali et dénonce "une forme d'irresponsabilité"

"La position du gouvernement est claire, nous déplorons le retour de Sophie Pétronin au Mali, il y a une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité à elle, et vis-à-vis de la sécurité de nos militaires". C'est ce qu'a indiqué Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres de ce mercredi. L'ex-otage bordelaise Sophie Pétronin, libérée il y a un an, avait passé quatre années de captivité dans le Nord du Mali. Sa libération avait été conditionnée à la libération de plus de 200 combattants djihadistes. Selon la rédaction internationale de Radio France ce mardi 2 novembre 2021, elle est de retour dans le pays.

Les autorités maliennes ont été mobilisées pour localiser la travailleuse humanitaire de 76 ans, l'appréhender et "la conduire sous bonne escorte" à Bamako, la capitale du pays. La rédaction internationale de Radio France a révélé que cela fait sept mois que Sophie Pétronin vit à Bamako, avec l'assentiment de l'imam Dicko, très influent dans la région. Elle n'avait pas supporté son retour de captivité et sa nouvelle vie en Suisse, dans la petite ville de Porrentruy, où elle s'était installée.