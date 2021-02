Coronavirus :"Le gouvernement doit mesurer que l'abstinence culturelle est dangereuse"

Le monde de la culture s'impatiente et Marseille aussi. L'adjoint à la culture Jean-Marc Coppola estime que la ville est prête pour rouvrir ses lieux culturels dans le respect des consignes sanitaires sans mettre en danger le public. Il demande au gouvernement d'entendre les organisateurs, les artistes, les intermittents et de leur faire confiance car il y a "urgence" dit-il pour le monde de la culture mais aussi pour le public : "Le gouvernement doit mesurer que l'abstinence culturelle est dangereuse et peut occasionner des dégâts plus importants et plus durables que le virus". L'adjoint à la culture n'ira pas jusqu'à ouvrir les musées sans le feu vert du gouvernement comme le souhaite à Perpignan le maire Louis Aliot mais il attend un geste rapidement.

Il n' y pas plus de risques dans les salles de spectacle que dans les transports en commun ou dans le foyer familial - Jean-Marc Coppola

Fin janvier, le maire Benoît Payan a déclaré la ville de Marseille en état d'urgence culturel. Depuis Jean-Marc Coppola travaille sur un manifeste avec les acteurs et les Marseillais pour montrer au gouvernement que la culture est essentielle et peut s'adapter à la présence du virus. Jean-Marc Coppola évoque notamment les concerts-tests qui devraient se tenir au Dôme, finalement au mois d'avril. Il s'agit d'une étude scientifique menée avec l'Inserm. Le but est de prouver qu'il n'y a pas de surrisques d'infection au Covid-19 en assistant à un concert.

Ces tests doivent aider le gouvernement à ne pas rester simplement dans un principe de précaution sans fondement scientifique. Nous sommes prêts à mettre à disposition le Dôme et les marins pompiers mais à condition que les résultats soient pris en compte au plan national

En attendant c'est tout le monde de la culture et le public qui retiennent son souffle : "les artistes mais aussi plus largement les concitoyens n'en peuvent plus, ils veulent retrouver la lumière, et l'oxygène, l'émotion que procurent la rencontre avec les artistes et la culture".