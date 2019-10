Le gouvernement donne près de 45 millions à la Dordogne pour installer la fibre optique

Dordogne, France

C'est un coup d'accélérateur pour le déploiement de la fibre optique en Dordogne. Le gouvernement annonce qu'il va verser au département près de 45 millions d'euros dès l'année prochaine, dès 2020.

Le Conseil départemental a prévu de raccorder tous les Périgourdins à la fibre optique d'ici 2025 avec 274 millions de travaux dont 174 millions d'euros d'emprunt, le reste est partagé par le Département, la Région, et les communautés de communes. L'argent apporté par l'Etat va permettre d'alléger la facture.

10 départements concernés par ces subventions

Le gouvernement a annoncé apporter des aides à 10 départements dont la Dordogne pour un montant total de 242 millions d'euros. Parmi les départements concernés, la Dordogne bien sûr mais également le Tarn, la Mayenne, la Somme, la Côte-d'Or, l'Orne, l'Yonne, la Nièvre, l'Hérault, et le Gard.

Ces départements rassemblent 4,7 millions de Français selon le communiqué du Premier ministre.

C'est un gros coup de pouce pour la Dordogne, Jean-Pierre Cubertafon

"Cela va permettre de terminer l'installation de la fibre sur tout le territoire", annonce Jean Pierre Cubertafon sur France Bleu Périgord. Le député du Nontronnais estime que cela ne "remet pas en cause le travail du département" et que c'était une aide "promise par l'Etat". L'absence de la fibre en Dordogne pose "d'énormes difficultés aux entreprises et aux start-up", selon Jean-Pierre Cubertafon qui a alerté la gouvernement à plusieurs reprises.