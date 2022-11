Le gouvernement donne son feu vert pour un encadrement des loyers à Marseille

Les loyers vont être encadrés à Marseille. C'était une demande de la municipalité pour lutter contre les difficultés de logement dans la 2e ville de France. Un pas a été franchi ce mardi après-midi, lors des premiers états généraux du logement à Marseille. Le ministre délégué au logement Olivier Klein a annoncé la nouvelle : "J'ai reçu jeudi dernier le dossier" et "je veux dire ici mon accord à ce qu'on puisse encadrer les loyers à Marseille" a dit le ministre en clôture des états généraux. Il a également précisé cette demande sera "une priorité" de son administration.

ⓘ Publicité

Marseille, mais pas la métropole d'Aix-Marseille

Les loyers sont déjà encadrés à Paris et dans 18 communes de Seine-Saint-Denis ainsi qu'à Lille, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Villeurbanne. Dans les Bouches-du-Rhône seule la ville de Marseille est concernée. La métropole Aix-Marseille-Provence dirigée par Martine Vassal a déposé un dossier qui prévoit un encadrement uniquement sur la ville-centre de Marseille, et pas dans les 91 autres communes de la collectivité dont certaines comme Cassis sont des stations balnéaires prisées. La métropole craint qu'une telle mesure "ne vienne gripper encore plus le système" et notamment la construction alors que Marseille compte 40.000 taudis et autant de demandes de logements sociaux en attente.

Le ministre délégué au logement Olivier Klein viendra expliquer le dispositif ce mercredi matin sur France Bleu Provence dès 7h45.