Le gouvernement entame la procédure de dissolution du Bloc lorrain

La manifestation début novembre à Nancy n'a donc pas fait plier le gouvernement. Ce mercredi, le Conseil des ministres a validé la procédure de dissolution du Bloc lorrain, cette association anticapitaliste dont l'ampleur avait grandi pendant le mouvement des gilets jaunes. Le Ministère de l'Intérieur avait demandé cette procédure car il avait des craintes et estimait que le Bloc lorrain "légitimait la violence".

C'est quelque chose d'aberrant

En apprenant la nouvelle, son porte-parole Kévin Grillot a maintenu son argumentaire. "C'est quelque chose d'aberrant, on fait des actions écologiques en ramassant des déchets, on a fait une opération d'extinction des enseignes. Et quand on entend que la violence, c'est la seule voix que l'on a, expliquez-nous ce qu'on a commis comme violence", commente-t-il.

Les avocats et les 200 membres sont prêts à lancer un recours auprès du Conseil d'Etat.