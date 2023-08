Le gouvernement installe un conseil scientifique en Charente-Maritime, pour revaloriser les communes rurales

Saint-Jean-d'Angély a accueilli le conseil scientifique du plan France Ruralités ce mardi. La ministre des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure, a inauguré ce nouveau "Giec de la ruralité". Dix-neuf enseignants-chercheurs sont désormais chargés de produire des indicateurs pour évaluer et orienter les politiques publiques à destination des petites communes et villages de zones rurales.

Des annonces de nouveaux moyens pour les zones rurales

Dans le cadre de ce plan gouvernemental lancé le 15 juin, la ministre a annoncé le financement de 100 chefs de projet pour travailler avec les élus locaux sur les projets d'ingénierie. Ils les aideront par exemple à mieux rénover une abbaye ou à développer la mobilité douce sur leurs communes. Les maires vont aussi voir leurs dotations pour les "aménités rurales" augmenter : de 30 à 100 millions euros pour entretenir les forêts, bois, sols, caractéristiques de ces zones et qui permettent de capter le carbone.

Dominique Faure a qualifié **Saint-Jean-d'Angély de "symbole de la ruralité" lors de cette réunion de travail à l'abbaye de la sous-préfecture. Une fierté pour la maire Françoise Mesnard : "En 2014 quand j'ai été élue, notre objectif était de redonner un avenir à cette ville et surtout sa place sur la carte de France. Nous avons réussi notre développement économique : nous avons à peu près 400 emplois qui vont se créer dans les 3-4-5 ans qui viennent, notamment avec la station thermale ."

Changer le regard sur les petites communes

Le travail en zones rurales n'est pas fini pour autant. Françoise Mesnard poursuit sur les problématiques qui attendent encore Saint-Jean-d'Angély : le logement et la santé. "Mon souci est d'offrir des logements aux salariés qui vont arriver, des loyers modérés, notamment quand la station thermale va ouvrir, indique d'abord l'édile. Après le sauvetage de l'hôpital, [il faut] avoir des professionnels de santé en ville qui puissent donner des rendez-vous."

Les enseignants-chercheurs de ce conseil scientifique de France Ruralités doivent appuyer le travail des élus locaux des zones rurales. "Ce qui est important, c'est de changer le regard et d'arrêter de se résigner, de convaincre les élus et les habitants du territoire qu'ils ne sont pas dans des territoires déclassés", appuie Françoise Mesnard, avant d'ajouter : "Nous pouvons être fiers de vivre dans nos territoires ruraux."