TÉMOIGNAGES - Prostitution des mineurs : face à des familles démunies, le gouvernement annonce un plan

Le gouvernement présente ce lundi un plan de 14 millions d’euros pour lutter contre la prostitution des mineurs. Entre 7.000 et 10.000 jeunes sont concernés en France, essentiellement des adolescentes entre 15 et 17 ans. Jeunes filles concernées, familles et associations témoignent.

Piège pour les ados, drame pour leur famille, la prostitution des mineurs a été mis en lumière avec force dans le téléfilm "Fugueuse" sur TF1 à la rentrée. Le gouvernement présente ce lundi un plan interministériel, doté de 14 millions d'euros, de lutte contre la prostitution des mineurs. Ce plan sera déployé en 2021 et 2022. Il vise à se donner les moyens d'appréhender un phénomène peu connu pour le comprendre, le prévenir et le combattre. Le phénomène touche entre 7.000 et 10.000 jeunes en France, et laisse leurs familles démunies, témoignages.

à lire aussi Prostitution des mineurs : deux signalements par semaine au parquet de Bobigny

Le plan compte quatre axes: "sensibiliser, informer et mieux connaître" le phénomène, "renforcer le repérage à tous les niveaux" des jeunes impliqués, "accompagner les mineurs en situation prostitutionnelle" et "poursuivre et réprimer plus efficacement" clients et proxénètes. On devrait en connaître le détail ce lundi après-midi.

Il l'a manipulée, elle était sous emprise. Il l'a isolée, lui a fait changer de numéro de téléphone pour la couper de ses proches

Le phénomène a été illustré avec force dans "Fugueuse, un téléfilm en plusieurs épisodes diffusé sur TF1 à la rentrée. Léa a 16 ans, habite dans une famille modèle, tendre et protectrice, avec son père agent immobilier joué par Michaël Youn, et sa mère Sylvie Testud. Elle rêve de faire de la danse, mais une rencontre dans le milieu du rap la plonge peu à peu dans la prostitution. On y voit comment la jeune fille sombre dans la prostitution, et le peu de moyens d’action de sa famille pour l’en sortir.

à lire aussi VIDÉO - "Fugueuse", la série choc de TF1 sur la prostitution adolescente

Assia avait elle 14 ans quand elle a connu un garçon un peu plus âgé qu'elle, un délinquant juvénile, en colonie de vacances. Elle fugue pour le retrouver. "Très vite, il l'a fait tapiner, soi-disant pour subvenir à leurs besoins. Il lui disait que c'était mieux que de gagner de l'argent en vendant des stupéfiants: s'il se faisait prendre, il irait en prison et elle serait seule", explique sa mère, Jennifer Pailhé, 33 ans, à l’AFP. "Il l'a manipulée, elle était sous emprise. Il l'a isolée, lui a fait changer de numéro de téléphone pour la couper de ses proches", explique-t-elle.

C'est en entrant dans la boîte mail de sa fille que Jennifer découvre son implication dans la prostitution, elle part à la recherche de sa fille. Elle crée des pseudonymes et la traque sur les réseaux sociaux, se rend sur des sites internet qui proposent des services "d'escort-girls", se faisant passer pour un client potentiel. Elle prend des captures d'écran de conversations, alerte les forces de l'ordre dans différents départements, qui n'interviennent pas. "Ils disaient que ce n'était pas dans leur compétence territoriale ou qu'elle agissait de son plein gré. De nombreuses familles de victimes se plaignent du manque de soutien des forces de l’ordre".

Revenue aujourd'hui auprès de sa mère, Assia, 17 ans, lycéenne en seconde, est mère d'un bébé de dix mois, enfant d'un client. Son proxénète, sous mandat de dépôt, attend son procès pour "viol, violences, prostitution aggravée et séquestration", indique Mme Pailhé.

Inceste, maltraitance… des traumatismes communs aux jeunes prostitué.e.s

La majorité des jeunes concernés sont des filles âgées de 15 à 17 ans, entrées dans la prostitution de plus en plus tôt, entre 14 et 15 ans pour plus de la moitié d'entre elles, relevait en juillet le groupe de travail animé par la magistrate Catherine Champrenault dans un rapport qui a inspiré le plan du gouvernement. Le rapport pointe plusieurs traumatismes récurrents chez les jeunes qui entrent dans la prostitution : inceste, maltraitance, violences conjugales, précarité, alcoolisme dans la famille ont entraîné chez eux des carences affectives, un manque d'estime personnelle, un attrait pour les conduites à risque.

C'est pas de l'argent facile mais c'est de l'argent rapide

Mais certains jeunes affirment aussi leur volonté de choisir ce chemin. "Beaucoup d'adolescentes disent avoir fait le choix de la prostitution et ne pas le subir. Elles emploient d'ailleurs souvent pour en parler les termes de +michetonnage+ ou d'+escorting+ qui, pour elles, ont une valeur plus positive. Elles exposent leur activité en utilisant le vocabulaire du monde du travail (bosser, contrat, recrutement, entretien d'embauche...)", relevait ainsi le groupe de travail Champrenault.

"C'est pas de l'argent facile mais c'est de l'argent rapide. Il n'y a aucun moyen de faire autant d'argent en aussi peu de temps", témoigne Julie, 17 ans, dans le film "Entr'Actes en mode mineur", de l'association Itinéraires qui accompagne des jeunes prostitués à Lille.

À aucun moment elles ne se posent en victimes

Même constat pour la psychologue Céline Carissimo qui travaille avec l’association Lilloise Solfa, précurseure en la matière et qui mène déjà une expérimentation, dans le quartier d'Hellemmes à Lille où trois jeunes filles, une de 13 ans, et deux de 15 ans, sont actuellement accueillies et accompagnées."À aucun moment, elles ne se posent en victimes. Et finalement la prostitution découle de ce parcours comme étant normale à leurs yeux. Elles ont une anesthésie émotionnelle qui fait qu'on n'a parfois plus du tout l'impression de s'adresser à un enfant ou une enfant".

Comprendre comment se fait la bascule.

L'élément déclencheur peut être une fugue, pendant laquelle le jeune a besoin d'un hébergement et d'argent et fait de mauvaises rencontres. Parfois c'est un "lover boy", un petit ami qui prostitue sa copine. Ou des photos "nudes" publiées sur les réseaux sociaux qui le rende victime d'un chantage, relevait ce rapport. Parfois aveuglé par l'amour ou sous emprise, il ne se voit pas comme victime. Il ou elle a l'impression d'être maître de sa vie et de gagner de quoi être autonome.

Des jeunes qu’on ne trouve pas forcément sur le trottoir

A côté de la prostitution traditionnelle de rue, s'est développée ces dernières années, et en particulier avec le confinement dû au Covid, une prostitution plus invisible et plus jeune, relève Geneviève Colas, coordinatrice du collectif Ensemble contre la traite d'êtres humains. Des contacts pris sur des sites d'escort ou par des réseaux sociaux, des rendez-vous dans des locations AirBnb ou des hôtels appartenant à des chaînes, en périphérie des villes, sans présence humaine à la réception, relevait le rapport Champrenault, qui observe que l'essor de la "prostitution 2.0" complexifie les enquêtes.