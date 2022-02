Le gouvernement lance une campagne anti-GHB dans les boîtes et les bars de nuit

Le gouvernement a lancé, ce mardi, une campagne de prévention pour lutter contre le GHB dans les bars et discothèques. Les témoignages et les plaintes de personnes se disant victimes de "la drogue du violeur" se sont multipliés ces derniers mois, avec le hashtag #balancetonbar.

Des affiches et des dépliants dans les bars et les boîtes de nuit, pour alerter victimes et professionnels travaillant au sein des établissements. Le gouvernement a lancé, ce mardi, une campagne de sensibilisation contre le GHB, surnommé la "drogue du violeur". Ces derniers mois, les plaintes et témoignages de victimes se sont multipliés partout en France, notamment avec le hashtag #balancetonbar, qui a regroupé les témoignages sur les réseaux sociaux dans de nombreuses villes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un QR code pour accéder à un service ouvert 24h/24, des policiers et gendarmes formés

Les affiches seront distribuées dans les discothèques et bars de nuit partenaires de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie, l'Umih. Les posters mentionnent la possibilité pour les victimes d'échanges "individualisés" et anonymisés" avec "un gendarme ou un policier spécialement formé".

Un QR code permet en effet, une fois scanné, d'accéder à un tchat en ligne gratuit et ouvert 24h/24 et 7j/7. Trente-deux policiers et 33 gendarmes spécialement formés sont "exclusivement dédiés à la plateforme" gouvernementale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, intituléearretonslesviolences.gouv.fr, indique le ministère.

Ces forces de l'ordre sont basées à Guyancourt, dans les Yvelines, et à Rennes. De plus, dans le cadre de la campagne, plus large, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 404 intervenants sociaux sont répartis sur le territoire dans les commissariats pour aider les victimes.

Le GHB, une circonstance aggravante en cas d'agression

"L'usage de la 'drogue du violeur' constitue désormais une circonstance aggravante en matière de viol et d'agressions sexuelles", souligne le ministère dans un communiqué. Le ministère rappelle aussi que pour un viol commis dans cette circonstance, la peine a été portée à vingt ans de réclusion criminelle.