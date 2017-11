"Le gouvernement n'est pas allé assez loin sur la sécurité sociale" Jean-Carles Grelier, député LR de la Sarthe

Jean-Carles Grelier, député LR de la Sarthe dénonce la frilosité du gouvernement sur les personnes âgées dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale.

Jean-Carles Grelier, député LR de la Sarthe était le porte-parole pour le groupe Les Républicains sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Pour lui, le gouvernement n'est pas allé assez loin, notamment sur la prise en charge des personnes dépendantes.

Il fallait aller plus loin

"C'était le premier budget du mandat du président de la République et c'était l'occasion d'ouvrir quelques grands chantiers" nous dit Jean-Carles Grelier, député LR de la Sarthe, "des chantiers qui auraient pu conduire à une réflexion tout au long du mandat et ce budget est une série d'occasions manquées. Par exemple, sur la question du grand âge et de la dépendance, c'est un dossier qui pose de véritables questions. On sait que les départements sont arrivés au maximum de ce qu'ils peuvent faire en terme de prise en charge. On sait aussi que les familles ne peuvent pas assumer la charge des parents. Donc on a aujourd'hui, cette difficulté et personne ne s'en saisit. Tout le monde voit que l'on va dans le mur et comme d'habitude, personne n'est capable d'anticiper. Je regrette que la ministre n'ouvre pas ce chantier".

Un livre blanc sur la santé

"Je vais recevoir très prochainement le président de l'ordre national des médecins, le président de l'ordre national des infirmiers infirmières et puis un certain nombre de professionnels du secteur de la santé" poursuit Jean-Carles Grelier, député LR de la Sarthe. "L'idée, c'est de faire des propositions, et d'essayer de soumettre à la ministre de la santé et à l'assemblée nationale, des mesures qui pourraient amener des solutions durables et globales à cette politique de la santé. Je déclinerai dans un deuxième temps un autre livre blanc sur la famille parce qu'elle est totalement absente de ce projet de loi et c'est très regrettable. Enfin, je travaille aussi sur la prise en charge du handicap, du grand âge et de la dépendance".