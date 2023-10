Le gouvernement "ne laissera pas les Restos du coeur sans solutions", promet Olivier Véran

"On ne laissera pas les Restos du cœur sans solutions", a promis le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur LCI ce jeudi. La veille, l'association a annoncé à l'Assemblée qu'elle devra refuser du monde dès le mois de novembre et diminuer la quantité de nourriture donnée, une première dans l'histoire des Restos du cœur . L'association souffre de la très forte hausse de demande d'aide alimentaire et de l'inflation.

La ministre des Solidarités Aurore Bergé est "en lien avec eux pour discuter à la fois des subventions, des modalités de fonctionnement, de manière à ce que les Restos puissent rester ouverts et accueillir le maximum de personnes, y compris en novembre et en décembre", a-t-il précisé.

"Les Restos du cœur ne sont pas dimensionnés aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes", a-t-il déclaré devant la commission des finances de l'Assemblée nationale.

L'association fondée par Coluche en 1985, qui assure 35% de l'aide alimentaire en France, avait lancé un cri d'alarme le 3 septembre en prévenant qu'elle allait être contrainte de restreindre le nombre de ses bénéficiaires.

À la suite de cet appel, les annonces de dons se sont multipliées , dont une de 10 millions d'euros de la famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH. Le gouvernement a de son côté promis une aide de 15 millions d'euros.