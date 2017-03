Le gouvernement présente un plan pour lutter contre les violences sur enfants

En ce 1er mars, la Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, présente un plan pour lutter contre les violences faites aux enfants, notamment en détectant mieux ces violences. Laurence Rossignol était l'invitée de France Bleu Champagne-Ardenne.

C'est le tout premier plan interministériel de ce genre : la Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, dévoile ce 1er mars un plan d'action pour lutter contre les violences faites aux enfants. Les exemples ne manquent malheureusement pas dans l'actualité. Pour n'en citer qu'un, en novembre dernier à Reims, Tony 3 ans, mourrait sous les coups du compagnon de sa mère dans le quartier des Châtillons.

Un plan en quatre axes

Premier objectif : améliorer nos connaissances en recensant les victimes de maltraitance. "Il y a encore de nombreux enfants victimes du syndrome du bébé secoué qui restent dans la catégorie des morts inexpliquées", explique Laurence Rossignol, "or pour lutter, il faut d'abord identifier les cas". Ce plan prévoit notamment de faire des recherches dès qu'un enfant de moins de 2 ans mort de façon inexpliquée.

Deuxième objectif : former les personnes en contact avec des enfants. Grâce à ce plan, il y aura dans chaque hôpital un médecin référent spécialisé dans ces violences, qui servira d'interlocuteur aux soignants en cas de doute. "C'est rare qu'un enfant se fasse un hématome tout seul et c'est bien pour les soignants de savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur quelqu'un si ils sont confrontés à un cas", appuie la Ministre.

Troisième objectif : sensibiliser et prévenir. "Chacun d'entre nous doit oser en parler et partager ses doutes", insiste Laurence Rossignol. C'est le volet prévention de ce plan, car on sait que la détection d'un cas de maltraitance permet d'activer le dispositif qui pourra extraire ces enfants de leurs milieux. Et la Ministre ajoute: "Comme les violences faites aux femmes, ça peut arriver dans toutes les familles, quel que soit le milieu social".

Quatrième objectif : accompagner les enfants victimes. Sans culpabiliser les parents qui à un moment donné ont un geste déplacé, Laurence Rossignol reste ferme : "Il ne faut pas utiliser la violence comme méthode éducative et sur ce point il faut changer la culture dans notre société. Et ce qui est valable pour les violences physiques, l'est aussi pour la violence psychologique". En cas de doute, ou pour signaler un cas d'enfant maltraité, il existe un numéro de téléphone : le 119.