Après deux cyberattaques mondiales l'année dernière, les autorités ont promis mardi des moyens renforcés, devant les experts en sécurité informatique réunis au Forum international de la cybersécurité (FIC) à Lille. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé que 800 personnes seraient dédiées à la cybersécurité, parmi les 10.000 policiers et gendarmes que le gouvernement a promis de recruter d'ici la fin du quinquennat.

Les entreprises au premier plan des attaques

L'an dernier, le rançongiciel (ransomware) Wannacry qui a touché plus de 200.000 ordinateurs dans le monde, suivi du logiciel malveillant "effaceur de données" NotPetya, ont fini de convaincre les organisations, publiques comme privées, de leur vulnérabilité. Début janvier, les failles de sécurité Meltdown et Spectre ont montré que presque tous les microprocesseurs, qui font fonctionner des milliards d'appareils électroniques, étaient potentiellement vulnérables.

Signe d'une menace croissante, le ministère des Armées a créé en septembre un Commandement de la cyberdéfense, avec 3.000 combattants numériques et des réservistes. Pratiquement toutes les entreprises (92%) affirment avoir été attaquées au moins une fois l'an dernier, selon le baromètre du Cesin, le Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Depuis un an, une entreprise sur deux constate une augmentation du nombre d'attaques, et pour un quart d'entre elles, des impacts importants sur leur activité : arrêt de la production, site internet paralysé ou perte de chiffre d'affaires.

Les consommateurs français également touchés

Selon une autre étude publiée mardi par Symantec, la cybercriminalité a coûté 6,1 milliards d'euros aux consommateurs français, et 42% d'entre eux ont été touchés l'an dernier.

Les fuites de données massives chez l'agence de crédit américaine Equifax ou chez Uber font aussi trembler les entreprises européennes, qui vont voir leurs responsabilités s'alourdir dans ce genre de cas avec l'entrée en vigueur le 25 mai du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les cybercriminels devraient aussi intensifier leurs attaques à l'encontre des objets connectés, qui se comptent en millions. Et les véhicules connectés apparaissent comme des cibles particulièrement à risque.