Le gouvernement reprend ce que l'on propose depuis toujours, selon Jean-Baptiste Blanc

C'est le dossier le plus épineux du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron : la réforme des retraites. Élisabeth Borne lève le voile ce mardi après-midi sur le texte qui sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier prochain. Invité de France Bleu Vaucluse, Jean-Baptiste Blanc estime que "cette réforme est indispensable. C'est d'ailleurs la droite qui la porte depuis toujours d'Édouard Balladur à François Fillon en passant par Nicolas Sarkozy. Si les réformes donnent le sentiment de ne jamais aboutir, c'est parce qu'elles ne sont pas assez ambitieuses". Le sénateur LR de Vaucluse qui ajoute que sans cette réforme, "la France ne pourra plus emprunter sur les marchés. On est déjà sous surveillance, il faut rassurer les investisseurs".

"On ne va pas voter n'importe comment"

Si le texte est présenté le 23 janvier à l'assemblée, le travail parlementaire débutera le 3 février. Jean-Baptiste Blanc assure que "Les Républicains" seront très vigilants "sur les 64 ans. Mais même avec 64 ans, la France aura beaucoup de retard sur ses voisins Européens qui ont déjà sauvé leurs systèmes de retraites. Nous serons également très vigilants sur la brutalité de la réforme. Nous proposons qu'elle s'étale sur deux quinquennats. Nous refusons une hausse des cotisations et une baisse des pensions. La seule solution est donc l'allongement du temps de cotisation. Mais quand je parle de brutalité, je pense notamment aux petites retraites. Le Vaucluse étant un des départements les plus pauvres de France, nous sommes particulièrement concernés".