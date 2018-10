Le ministre de l'Action et des Comptes publics et le ministre de la Culture ont annoncé, ce jeudi, le déblocage de 21 millions d'euros supplémentaires pour le patrimoine. Une annonce qui survient alors que Stéphane Bern demandait à l'État de renoncer aux taxes du Loto du patrimoine.

Afin d’accompagner l’élan populaire en faveur de la restauration du #patrimoine français, nous annonçons, avec @Gdarmanin, le déblocage de 21 millions d’euros supplémentaires. #LotoDuPatrimoine@BernStephane — Franck Riester (@franckriester) October 25, 2018

"Cette décision signe la mobilisation pleine et entière de l'ensemble du gouvernement au service de notre patrimoine", affirment les deux ministres dans un communiqué, soulignant que cette somme accompagnera "l'élan populaire" du Loto du patrimoine, dont les recettes "devraient atteindre 20 millions d'euros".

Une annonce en pleine polémique sur les taxes du Loto

Une annonce qui survient en pleine polémique sur les taxes générées par le Loto du patrimoine. Mercredi, Gérald Darmanin avait confirmé, à l'Assemblée, que ces taxes reviendraient au budget de l'État. Depuis plusieurs jours, Stéphane Bern, chargé de mission patrimoine par Emmanuel Macron et porteur du Loto du patrimoine, demandait à l'État d'allouer ces taxes au patrimoine et non au budget de l'État.