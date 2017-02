Le gouvernement va réhabiliter la prison de Nice et en construire une sur la rive droite du Var

Le ministre de la justice souhaite construire une nouvelle prison sur la rive droite du Var; sur les communes de Saint-Laurent-du-Var et de La Gaude et garder celle de Nice, située dans le quartier du palais des expositions.

Le rapport était attendu depuis plusieurs semaines concernant les projets de nouvelles prisons en France. Jean-Jacques Urvoas l'a publié jeudi après-midi. A la page Alpes-Maritimes, on apprend que le garde des sceaux souhaite la construction d'une nouvelle prison, sur la rive droite du Var, à cheval sur les communes de Saint-Laurent-du-Var et La Gaude. Capacité: 650 places. Le ministère parle également de la prison de Nice, explique qu'elle est à 183,2% de taux d'occupation et que "l'Etat prendrait ses responsabilités". La maison d'arrêt de Nice sera donc en plus de la nouvelle réhabilitée. En revanche, on ne connait pas encore sa future capacité. A terme, le département des Alpes-Maritimes compterait alors 3 prisons. Une à Nice, une à Saint-Laurent-du-Var et une à Grasse.

Toutefois, la contestation est grande concernant deux sites. Des riverains de l'actuelle vieille prison niçoise veulent la voir détruite. Il espérait que ce nouveau projet irait dans leur sens. C'est pour l'instant raté ! De même pour les élus et les habitants de Saint-Laurent-du-Var et de La Gaude qui ne veulent pas entendre parler de cette prison sur leur commune. "De toute façon, je demanderai un rendez-vous avec le nouveau ministre du nouveau gouvernement, dans trois mois, et nous feront changer la copie" conclut le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Ségura fermement opposé à ce projet.