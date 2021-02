Augmenter la part du télétravail ? Les salariés sont partagés

"On subit déjà le manque de proximité avec le confinement, le couvre-feu et on en rajoute avec le télétravail." Guillaume, fonctionnaire qui ce matin-là fait son jogging dans les Jardins de la Fontaine à Nîmes, n'apprécie pas du tout le télétravail, il essaye de l'éviter le plus possible. Aussi, l'annonce du gouvernement en toute fin de semaine de vouloir renforcer ce télétravail l'afflige : "Nous sommes des animaux sociaux" dit-il, "et _on subit le préjudice de manque de lien social_." Aurélie, Nîmoise qui travaille dans la logistique, ne dit pas autre chose : "J'ai été obligée de rester à domicile. On amène les petits à l'école. On rentre on est enfermé. On est enfermé de longue. Moralement, c'est difficile."

"2,5 millions de salariés qui pourraient télétravailler ne le font pas"

Les chiffres de l'étude Harris Interactive sont clairs : la part des personnes en télétravail à temps plein est à la baisse : 45% en novembre dernier, 30% en janvier. Et Sarah, conseillère dans la région nîmoise, veut que les Français combattent cette tendance : "_Quand on a la possibilité de faire du télétravail, on n'a même pas besoin de se poser la question_. Et on doit l'imposer. L'imposer aux entreprises. Elles ont suffisamment d'aides de l'État." Mohammed, cariste dans un centre logistique près de Nîmes la rejoint : "Si on le fait un certain temps, on va gagner plus tard. Si on continue dans cette logique, moi je veux pas, je veux pas, je veux pas... on risque de rester comme ça longtemps. Il faut savoir se sacrifier maintenant pour se rattraper plus tard."

"D'abord, il faut installer la relation en présentiel."

Renforcer la part du télétravail, c'est la logique du gouvernement martelée en fin de semaine par Élisabeth Borne, ministre du Travail. Mais Denis, formateur à l'école de la deuxième chance régionale d'Alès, favorable à ce télétravail, prévient : "D'abord, il faut installer la relation en présentiel car il y a une dimension de la relation qui ne peut pas se transmettre à distance, et une fois que la relation et la confiance, les valeurs, sont installées dans la relation, le reste n'est plus qu'une affaire d'outils." L'homme sait de quoi il parle, il forme des jeunes de cette façon mais, même cela posé, ce n'est pas encore gagné ajoute-t-il : "C'est quelque chose qui est vivant en fait, on ne peut pas le décider comme ça, de façon froide et indépendante de la personne avec qui on est en relation en face."