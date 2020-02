Le gouvernement s'attaque au fléau des punaises de lit et annonce la mise en place d'un plan de lutte pour éradiquer ces parasites qui envahissent souvent les logements mais aussi les écoles ou encore les lieux publics notamment à Marseille.

Le gouvernement veut éradiquer les punaises de lit avec un plan de prévention et de lutte

Récemment encore la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille a dû fermer ses portes pendant plusieurs jours à cause d'une invasion de punaises de lit. Des écoles signalent aussi souvent la présence de parasites et les particuliers n'y échappent pas. Avec le plan annoncé, le ministre ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie veut lutter contre ce problème que l'on croyait éradiqué au milieu du XXème siècle.

Ces petites bêtes dont les piqûres provoquent notamment des démangeaisons, qui se développent dans les matelas et les draps, ainsi que les meubles et les recoins de quoi rendre dingues les personnes touchées.

Une campagne d'information, un site internet et un numéro de téléphone

Le gouvernement lance donc ce vendredi une campagne d'information, avec un numéro de téléphone, 0.806.706.806, et un site stop-punaises.gouv.fr dédiés. Il compte aussi demander aux professionnels de se structurer, avec un label et une formation à la clé, et évoque le lancement prochain d'une mission à l'Assemblée nationale.

Le ministre devrait prochainement missionner Cathy Racon-Bouzon, députée LREM de la 5e circonscription de Marseille sur le sujet. L’élue devra lui rendre un rapport avec notamment des pistes pour aider financièrement les plus fragiles ou pour mieux adapter la loi à la lutte contre les punaises de lit.