Le gouvernement veut interdire les puffs mais n'augmentera pas la fiscalité sur le tabac en 2024

Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, seront bientôt interdites en France, c'est en tout cas ce qu'a annoncé Elisabeth Borne ce dimanche chez nos confrères de RTL . "On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme, avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs, qui donnent de mauvaises habitudes aux jeunes et donc on veut interdire ces cigarettes électroniques jetables", a précisé la Première ministre. Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande ont déjà amorcé une telle interdiction.

Les puffs sont très prisées des ados, colorées, avec des goûts sucrés et enfantins, elles séduisent collégiens et lycéens ces dernières années . Pour la Première ministre, "on peut dire que ce n'est pas de la nicotine, mais c'est un réflexe et un geste auquel les jeunes s'habituent. C'est comme ça qu'ils vont vers le tabagisme". En mai dernier, le ministre de la Santé François Braun s'était déclaré favorable à l'interdiction des puffs , estimant qu'elles "amènent les jeunes vers le tabac" et qu'elles ne sont d'aucun aide pour arrêter de fumer. L'enjeu est aussi environnemental, jetables, ces cigarettes électroniques sont en plastique et contiennent une batterie au lithium non recyclable.

Pas d'augmentation de la fiscalité sur le tabac en 2024

Elisabeth Borne a par ailleurs annoncé que la fiscalité sur le tabac n'augmentera pas en 2024. "On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année, on ne prévoit pas de l'augmenter l'an prochain", assure la Première ministre. Pour autant, "ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac", a-t-elle nuancé, pointant que "le tabac c'est 75.000 morts par an". Un chiffre "énorme" et "un enjeu important de santé publique". Dans ce sens, le gouvernement "présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme.