Le gouvernement veut transformer les grands excès de vitesse en délits : "là, ça va trop loin"

Stupéfiants, alcool au volant, excès de vitesse, le gouvernement serre la vis. La Première ministre, Élisabeth Borne a annoncé de nouvelles mesures de sécurité routière à l'issue d'un Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) ce lundi 17 juillet. Le gouvernement veut notamment rendre automatique la suspension du permis de conduire en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également précisé que huit points seront désormais supprimés, contre six actuellement, en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou sous alcool.

ⓘ Publicité

Autre changement à venir : les grands excès de vitesse, supérieurs à 50 km/h, deviendront des délits. L'amende sera ainsi plus importante et une peine de prison deviendra possible. Jusqu'à présent, il fallait être en état de récidive pour qu'un tel dépassement soit considéré comme un délit. Certains automobilistes franciliens jugent la mesure excessive, d'autres, à l'inverse, trop laxiste.

loading

"Là, ça va trop loin"

"Un excès de vitesse, ce n'est pas un délit !", lance Emma, une conductrice. En Île-de-France, la mesure divise et fait réagir. "Là, ça va trop loin, s'emporte également, Stéphane, chauffeur routier. Quand on prend l'autoroute à 4h du matin et qu'il n'y a personne, on peut piquer une pointe à 180 km/h sans risque".

Derrière lui, Audrey fronce les sourcils, elle n'est pas du même avis. "Il faut sévir sur les excès de vitesse, des vies humaines sont en jeu**, estime-t-elle. La vitesse, c'est non, la route n'est pas un rallye". Aujourd'hui, la perte de point ne suffit plus, selon de nombreux automobilistes de la capitale. "Il était temps de sanctionner plus sévèrement ces comportements, ajoute Didier. Il faut prendre des mesures fortes sinon, les gens ne comprennent pas".

En 2022, 72.000 grands excès de vitesse ont été constatés en France, selon le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il s'agit de la première cause de mortalité sur les routes. Au total, 3.260 personnes sont mortes dans un accident de voiture, l'année dernière.