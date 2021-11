Le gouverneur militaire de Metz, invité exceptionnel de France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine propose ce jeudi 18 novembre une journée spéciale consacrée à nos armées, avec invités, directs et reportages au cœur des régiments de Moselle pour découvrir leurs missions, leurs engagements et la diversités de leurs métiers. A cette occasion, le général Alexandre d'Andoque de Sériège, gouverneur militaire de Metz, nous a accordé un long entretien.

Son arrivée à Metz, ses fonctions

Le général d'Andoque a succédé au général Bailly en août 2021 comme gouverneur militaire de Metz, Officier général de la zone de défense et de sécurité Est, commandant de la Zone Terre Nord Est et commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Agé de 57 ans, le général possède une longue et riche carrière et, clin d'œil de l'histoire, il retrouve à Metz le 3e régiment de Hussard dans lequel il a servi au début des années 90. Aujourd'hui, il commande pas moins de 31 régiments et 50.000 militaires et civils dans une vaste zone comprise entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Il est en charge de l'engagement de ces forces sur cette zone, dans le cadre par exemple des opération Sentinelle (surveillance et protection contre la menace terroriste) et Résilience (soutien au transfert de malades durant la crise sanitaire).

Général transfrontalier

Parmi les missions du général d'Andoque : la coopération transfrontalière. Quatre pays bordent sa zone de commandement : la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. "Il faut qu'on entretienne des relations avec ses pays parce que dans le domaine sécuritaire, une crise ne s'arrête pas aux frontières" décrit le gouverneur. Il a d'ailleurs reçu ses homologues la semaine dernière et a convenu avec eux de reprendre les exercices et entrainements communs, qui avaient été mis en pause avec la crise.

Le contexte international évolue, les menaces aussi

Si les missions des armées restent les mêmes, le contexte dans lesquelles elles sont amenées à intervenir a considérablement évolué ces dernières années. "La dangerosité du monde est plus importante. On pourrait se retrouver opposés à des pays disposant de moyens militaires et technologiques similaires aux nôtres" décrit le général d'Andoque. Les armées se préparent donc à ce type d'engagement qualifié "de haute intensité." L'opposition se joue aussi sur le terrain des hautes technologies et la lutte d'influence, "le cyber et la lutte informationnelle sont des champs nouveaux."