Le GP Explorer donne un coup de jeune au sport auto

Squeezie a encore marqué les esprits au Mans. La deuxième édition de son GP Explorer a été un succès. Malgré la chaleur intense, le public était présent sur le circuit de la Sarthe ce samedi 9 septembre 2023. 60.000 spectateurs (soit 20 000 de plus que l'an dernier) ont assisté à la course des influenceurs sur Formule 4. C'est donc un pari gagnant pour le plus suivi des youtuber français . Fort de ses 18 millions d'abonnés, il a réussi convaincre des dizaines de milliers de jeunes de faire le déplacement sur le circuit manceau et fait des millions de vues sur ses réseaux sociaux et plateformes de streaming.

Un engouement sur lequel l'ACO pourrait bien capitaliser pour renouveler son public des 24 heures du Mans, même si paradoxalement, les spectateurs du GP Explorer semble loin d'être acquis aux sports mécaniques. Un petit quiz dans les allées permet de s'en rendre compte. Rare sont ceux à savoir ce qu'est une hypercar, qui est Tom Kristensen ou qui a remporté la dernière édition des 24 heures du Mans, pourtant très médiatisée - 100 ans oblige.

"J'espère pouvoir venir voir les 24 heures"

Agés de 15 à 25 ans en majorité, ce sont des néophytes. Mais l'expérience les a conquis. "Moi j'étais là pour les influenceurs et la hype, c'est clair. Mais là je découvre autre chose et c'est vraiment très impressionnant. Cela fait quelque chose d'être sur un circuit pareil. C'est gigantesque, je ne m'attendais pas à ça" explique Lilou, 19 ans venue de Strasbourg. "On peut voir ça de l'intérieur. Les stands, les mécanos, les voitures. Et puis il y a la bonne ambiance et le bruit. J'adore !" décrit Gabin, 21 ans qui a fait la route depuis Clermont Ferrand.

Beaucoup affirment d'ailleurs vouloir revenir en Sarthe, avec ou sans influenceurs. "Ce n'est pas encore une passion mais ça m'intéresse de plus en plus. Moi j'avais toujours vu ça sur écran mais on se rend compte que derrière les caméras, c'est tout un monde qu'on soupçonne à peine" dit Flavie Rose, 20 ans de Cambrais qui prend rendez vous. "Actuellement, je suis étudiante donc c'est compliqué financièrement. Mais plus tard, évidemment, j'espère pouvoir venir voir les 24 heures". Pour l'ACO c'est donc la meilleure des campagnes de pub auprès d'un jeunes qui pourraient bien constituer dans les tribunes le futur public des 24 Heures du Mans.