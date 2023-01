Le Graët sur Zidane : la ministre des Sports demande au Comex de la FFF de "prendre ses responsabilités"

Sans demander explicitement la démission de Noël Le Graët, la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castera a appelé ce lundi le comité exécutif (Comex) de la FFF à "prendre ses responsabilités" à la suite des déclarations polémiques de son président concernant Zinédine Zidane . "Il est important que le Comex de la Fédération française de football prenne toute la mesure de la situation, dans un temps d'échange que je l'invite à avoir", a déclaré Amélie Oudéa-Castera au cours d'une conférence de presse au siège du ministère. La ministre appelle le Comex à "remettre cette Fédération sur les bons rails", a-t-elle ajouté.

Dimanche, Noël Le Graët avait eu des mots discourtois à l'égard de Zinédine Zidane sur RMC, suscitant une avalanche de réactions indignées. "J'en ai rien à secouer", "il peut aller où il veut", avait affirmé le dirigeant de 81 ans, questionné sur l'avenir de Zidane, qu'il n'aurait "même pas pris au téléphone" si celui-ci s'était montré intéressé par le poste de sélectionneur des Bleus. Face à la polémique - Kylian Mbappé lui-même a réagi - Le Graët s'est excusé personnellement lundi dans un communiqué.

"En roue libre"

Amélie Oudéa-Castera avait auparavant commencé sa conférence par une violente charge contre M. Le Graët, fustigeant faisant le constat "une parole en roue libre, parfois gravement, de façon répétée".

"Je ne veux plus de ces situations où ça disjoncte, a-t-elle lancé. Il nous a habitués à ces sorties de route. Je pense qu'on a tous en tête ce qui a été dit ces dernières années, des paroles qui minimisaient les risques, parfois la prégnance des phénomènes de racisme et d'homophobie dans le football, qui ont pu choquer des communautés" et "nuisent également à l'image de notre pays et heurtent les Français". Des paroles qui "ne sont pas à la hauteur de ce que mérite cette équipe de France, cette grande Fédération et ce grand sport aux deux millions de licenciés et aux 15.000 clubs", a déclaré la ministre.

Elle évoque "une forme de lassitude, pour ne pas dire d'exaspération à l'égard de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus voir dans le sport français".

Où en est l'enquête à la FFF ?

La ministre des Sports est également revenue sur l'audit qu'elle a diligenté pour éclaircir les pratiques managériales de la Fédération en matière de violences sexistes et sexuelles. "Je veux que la restitution des conclusions de l'audit au Comex soient faites plus rapidement. On a pris la décision d'ouvrir un nouveau volet dans cet audit. Je n'en dirais pas plus sur ce nouveau volet dans la mesure où il est très important que l'exposé de la conclusion soit exposé à Noël Le Graët en premier", a indiqué Amélie Oudéa-Castera.

Le dirigeant breton est accusé de "harcèlement" et de comportement "inappropriés" vis-à-vis d'ex-salariées. Quant à l'avenir de Noël Le Graët à la tête du football français, la ministre n'appelle pas explicitement à sa démission. "Un appel à la démission ? Je ne pose pas l'équation dans ces termes-là. Il est profondément défaillant sur la fonction de représentation. C'est très problématique quand il dirige une telle Fédération". "Le Comex aura de la matière sur le comportement sur président. Nous sommes à un moment que je pense critique pour l'avenir de cette Fédération. Nos grands joueurs méritent mieux que ce qu'ils ont à la tête de leur Fédération", a-t-elle ajouté.