Le Grain de Sel : la formidable aventure d'un restaurant tenu par des jeunes porteurs de trisomie à Albi

Un restaurant très particulier va ouvrir dans quelques semaines à Albi. Il en existe seulement trois comme celui-là en France, un à Mulhouse et un autre à Nantes. Ce restaurant, Grain de Sel, sera situé dans les locaux de la petite gare de la Madeleine (de l’autre côté du Tarn). Il sera tenu en partie par des salariés porteurs de trisomie. Un vrai restaurant dirigé par une cheffe mexicaine Yazmin Geze qui avait jusqu’ici une autre adresse dans le centre d’Albi.

Un restaurant inclusif porté par l’association Citoyen 21 qui va donner un travail à des jeunes porteurs de trisomie 21. Sur le site, à la gare de la Madeleine, les travaux ne sont pas encore finis. Mais avec ses plafonds hauts, ses belles voûtes, on voit déjà que le lieu sera magnifique. Un gros travail et aussi un concours gagné confirme Armande Fage de l’association Citoyen 21. "Ce sont les anciens locaux des cheminots. La gare fonctionne encore à côté. Et nous avons déposé un dossier dans le cadre des réaménagements de gare partout en France. Nous avons gagné et cela nous a aidé pour les travaux. Et les bénévoles ont travaillé dur pour tout casser, tout débarrasser. Et ça avance."

L’association cherchait depuis plusieurs mois des locaux en centre-ville (accessibles en transport en commun pour les jeunes porteurs de trisomie). Ils se sont finalement inscrits dans le projet de la SNCF de réhabilitation de ces petites gares (intitulé 1001 gares) qui leur a permis de financer en partie les travaux.

Un restaurant tout à fait ordinaire

Et malgré le chantier les jeunes qui travailleront au Grain de Sel ont déjà leur repère. "Ici, ce sera le bar, là la véranda et là la salle de restaurant", détaille Lucinda qui poursuit la visite. Ce sera un vrai restaurant, avec seulement quelques ajustements. "Les tables vont être disposées comme dans un train. Tout en alignement. Cela permettra l’utilisation de chariots si besoin, si certains ne peuvent pas porter les assiettes."

L’idée du lieu et du restaurant inclusif est née lors d’un festival raconte la présidente Charlette Fraysse-Angles "Lors de ce festival, Rock 21, que nous organisons depuis 10 ans, chacun à sa fonction. La billetterie, le service, la cuisine. Et les jeunes attendent ce moment avec impatience pour pouvoir travailler. " Et la présidente insiste sur le caractère très ouvert du lieu. "Ce sera un restaurant tout à fait ordinaire. Tout le monde pourra venir y manger. Et nous ne dépendons d’aucun fonds public."

Le Grain de Sel bientôt ouvert. © Radio France - SM

Quatre salariés porteurs de trisomie à temps plein

Quatre salariés porteurs de trisomie seront dans l’équipe. D’autres viendront plus ponctuellement travailler quelques heures par semaine. Parmi les plus enthousiastes, Julien, qui vit en famille et qui viendra ponctuellement. "C’est notre univers. Nous réalisons ce projet et je suis heureux", dit-il. A 19 ans, Lucinda travaillera elle tous les jours dans le restaurant." J'aime faire la cuisine. C'est important pour nous de travailler. Notamment pour avoir des sous" sourit-elle.

A 19 ans, Lucinda travaillera elle tous les jours dans le restaurant. Et fait visiter le lieux. Copier

Comme Lucinda, Eva travaille depuis quelques temps dans un restaurant pour se former. Et elle estime que ce projet va changer sa vie. "Je dirais que j’ai un peu le tract. Mais j’ai hâte." La jeune femme raconte comment elle se forme avec ces gros livres de cuisine et son travail à l’hôtel Mercure. "Ce travail me permettra de faire un voyage à New-York.", explique-t-elle.

Eva raconte en quoi ce projet est important pour sa vie. Copier

Pour Eva ce sera tous les jours, un vrai travail, mais en cuisine. "Le service ce n’est pas mon truc. Parfois il y a un peu trop de bruit, et cela me déconcentre dans mon travail."L’ouverture du Grain de Sel est prévue cet automne. L’association recherche toujours des bénévoles pour accompagner les jeunes porteurs de handicap.