Le Grand Aquarium de Saint-Malo est le site touristique privé le plus visité de Bretagne

Il bénéficie sans doute du mauvais temps. Avec une augmentation de 25% du nombre de visiteurs au début de l'été par rapport à l'an dernier, l’aquarium de Saint-Malo conserve sa place de premier site touristique privé de Bretagne. Depuis octobre, le site a déjà accueilli plus de 250.000 personnes.

Le Grand Aquarium de Saint-Malo reste donc le site touristique privé le plus fréquenté de Bretagne. Apprécié des Bretons comme des touristes, il est l’un des principaux aquariums de France avec plus de 600 espèces représentées.

L’aquarium installé à l’entrée de la cité corsaire enregistre de très bons scores pour cet été, avec une fréquentation en hausse de 25% au mois de juillet par rapport à la même période l’an dernier, il compte même un pic avec plus de 6300 visiteurs en une seule journée fin juillet. De bons chiffres probablement dopés par la météo pluvieuse de ce premier mois de vacances scolaires.

Apprendre tout en se baladant

L’aquarium de Saint-Malo mise sur des visites ludiques pour attirer toujours plus de visiteurs. Il propose notamment des démonstrations de nourrissage, ce moment où les poissons sont nourris par le soigneur.

Lors de ces soins donnés devant le public, le biologiste et animateur explique les spécificités de chaque espèce, leurs besoins et leurs façons se comporter entre elles.

Les tortues sont des teignes entre elles ! Elles mordent et peuvent croquer une phalange - Jérémy, soigneur

Jérémy, biologiste, soigneur et animateur au sein de l’aquarium explique aussi qu’il y a une vraie volonté d’apprendre des choses aux visiteurs : "on essaie de mettre des informations qualitatives et en même temps assez courtes" précise le soigneur. Il fait aussi un travail sur les préjugés du public, en particuliers sur les requins, rappelant que les grands prédateurs ne tuent "que dix humains par an, c'est moins que le moustique".

Aquarium de St Malo. © Radio France - Lola Fourmy

Quant aux éventuelles accusations que l’on peut faire aux aquariums d’enfermer des espèces sauvages, Jérémy y voit quand même un avantage : "Ce sont des animaux un peu ambassadeurs, qui ont ce rôle d’enseigner".

Un enfant qui sort d’ici émerveiller, ensuite il ne va pas jeter ses papiers de gâteau sur la plage car il sait que ça peut finir dans la gorge d’une tortue - Jérémy, soigneur

Toujours dans l’objectif de donner des informations ludiques aux visiteurs, le Grand Aquarium a organisé une exposition où l’on apprend l’origine des expressions de la mer comme "Rire comme une baleine" ou "Faire des yeux de Merlan frit".

Exposition ludique sur les expressions de la mer à l'aquarium de Saint-Malo. © Radio France - Lola Fourmy

Démonstration de nourrissage en vidéo !

L’entrée du site est payante, comptez 17 euros pour un adulte en saison haute, 12 euros pour un enfant entre 4 et 12 ans. Des réductions existent pour les familles nombreuses.