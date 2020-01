Le Grand Belfort annonce 400 nouveaux emplois sur l'Aéroparc de Fontaine

Fontaine, France

Après l'annonce de la création de 1 000 emplois par la société Vailog à l'automne dernier, une nouvelle plateforme logistique va s'implanter sur l'Aéroparc de Fontaine. C'est le Grand Belfort, propriétaire des lieux et le Conseil Départemental, qui l'annoncent ce jeudi. Le promoteur toulousain Vectura va investir 15 millions d'euros pour construire 10 000 m2 de bâtiments (dont 1 000 m2 de bureau) sur un terrain de 7,7 hectares.

Du travail pour 150 opérateurs et 250 chauffeurs

Vectura louera les bâtiments à une grande entreprise logistique qui sera chargée de la livraison des colis (achats sur internet) dans un rayon de 100 kilomètres. On ne connait pas encore son identité. Les commandes, différents types de produits achetés sur internet, seront réceptionnés, triés puis préparés sur place avant leur livraison. Ce projet va générer la création de 400 emplois. " Il y aura 150 emplois d'opérateurs et de management et 250 emplois de chauffeurs car il faudra trier les colis, les conditionner puis après les confier à des chauffeurs qui les apporteront aux utilisateurs finaux. Ce ne sont pas des emplois qui seront délocalisés mais qui vont bénéficier à la population du Territoire de Belfort", explique Damien Meslot président du Grand Belfort, propriétaire de l'Aéroparc de Fontaine. L'agglomération joue à fond la carte des plateformes logistiques pour ne plus être dépendant que de GE ou d'Alstom.

Mise en service en septembre

La proximité et l'accès direct à l'A36 faciliteront les expéditions. Vectura doit déposer le permis de construire mercredi prochain. L'activité débutera dés la rentrée de septembre dans un bâtiment provisoire dont les travaux commenceront au printemps. Avec le projet Vailog, ce sont 1 400 emplois qui vont être créés d’ici deux ans sur l'Aéroparc de Fontaine.

Une nouvelle route pour rejoindre l'Aéroparc depuis l'autoroute

La réalisation de ce projet va s'accompagner de la création d'une nouvelle route entre la sortie Bessoncourt de l'A36 et l'Aéroparc de Fontaine. Elle permettra un accès direct à la zone d'activité. Cela va permettre aux camions de livraison de contourner les villages situées à proximité comme Fontaine, Frais ou encore Bessoncourt. Des études vont être lancés afin de déterminer le coût de la future infrastructure.