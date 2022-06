Haute-Savoie : l'été se prépare dans la station-village du Grand-Bornand

Le Grand-Bornand (Haute-Savoie) affiche déjà plus de 50% de réservations pour la saison estivale. Depuis la crise du Covid, de plus en plus de familles viennent profiter de la montagne l'été et toutes les activités se prêtent à les accueillir.

Depuis la crise du Covid, une nouvelle clientèle émerge à la montagne l'été, avec des envies de sorties et d'activités différentes. Le Grand-Bornand, station-village de Haute-Savoie, est déjà habitué à accueillir des familles. Mais depuis deux ans, il y en a de plus en plus et désormais sur place, on trouve sur place tous types d'activités, jusqu'à la pétanque !

A l'Auberge Nordique par exemple, en plus de la randonnée, les touristes peuvent faire de la poterie, du beach-volley, de l'art du cirque, des ateliers botaniques. "Nos formules proposent des combinaisons entre la rando et une activité complémentaire", explique son directeur Daniel Barraud. L'objectif est de toucher un large public alors "on offre tout à disposition, sur place". Ici jusqu'à 160 personnes peuvent être accueillies, c'est 70 places de plus qu'en 2019.

Le terrain de beach-volley de l'Auberge Nordique, au pied des montagnes © Radio France - Justine Leblond

Pour proposer plus d'activités aux familles, l'Office de Tourisme développe aussi son offre. "L'année dernière on a créé La Source, un nouvel espace culturel et patrimonial pour découvrir l'Alpe de manière ludique avec des jeux pédagogiques, des sculptures, des ateliers" détaille Yann, le responsable patrimoine et culture à l'Office de tourisme. "Il y a aussi une ferme pédagogique où les enfants peuvent se mettre dans la peau du petit fermier le temps d'une demi-journée ou encore une balançoire en forme de cloche géante." La liste d'activités est longue et pensée pour que les enfants passent une journée sur place avec leurs parents.

La Source, le nouvel espace ludique dédié aux familles © Radio France - Justine Leblond

Marie Luce, la responsable de l'accueil de l'Office de Tourisme du Grand-Bornand confirme l'arrivée d'un nouveau profil de touriste depuis la crise du Covid. "On a une nouvelle clientèle qui ne connaissait pas du tout la montagne l'été. On a plus des familles avec des ados, et aussi des résidents secondaires qui avant ne venaient que l'hiver." L'enjeu pour la station-village était de proposer des activités qui plaisent à tous pour que chacun ait envie de revenir et ne trouve pas la montagne ennuyante. Un escape game est l'une des dernières nouveautés que l'on peut faire sur place, et en plus "on grimpe sans s'en rendre compte !" sourit Marie Luce.

En tout cas la formule semble fonctionner pour le village-station, plus de la moitié des lits sont déjà réservés pour cet été, c'est 5 % de plus que l'année dernière.

ECOUTEZ - Reportage au Grand-Bornand Copier

Le plus dur désormais : trouver et garder les saisonniers

Le Grand-Bornand n'échappe pas à la difficulté de trouver des saisonniers, même si pour l'instant l'été semble bien se profiler. Pierre Missillier est hôtelier-restaurateur. Ouvert à l'année, il a 15 salariés permanents et embauche 15 saisonniers chaque été. Pour cette saison, il les a tous trouvés mais ne veut pas crier victoire trop vite : "la question que je pose c'est est-ce qu'ils vont arriver ? Parce que parfois même quand tout est validé il y a des saisonniers qui n'arrivent pas." Pierre Missillier confirme que la période n'est pas facile et que la restauration ou l'hôtellerie ne font plus rêver, ce que le patron ne comprend pas vraiment : "on loge tout notre personnel, on les nourrit, et ce dans des bonnes conditions. Je ne sais pas s'il y a eu des abus, mais à la montagne, avec les saisonniers, on est bien organisés !"

Du côté de l'Office de Tourisme, Marie Luce confie qu'il a été compliqué de trouver tout le monde pour l'accueil des touristes. "Ca fait de moins en moins rêver et on cherche des profils qui parlent au moins deux langues étrangères... Ce n'est pas facile." Par chance, le bureau d'accueil affichera quand même complet cet été. Désormais la station-village n'attend qu'une chose : accueillir les touristes estivaux.