Le Grand Débat : comment y participer dans le Loiret ?

Après sa lettre aux Français, Emmanuel Macron doit donner aujourd'hui le coup d'envoi du grand débat national. Mais, qui pourra y participer, sous quelle forme et avec quels interlocuteurs ? Dans le Loiret, quelques élus et citoyens sont déjà dans les starting block.

Loiret, France

Dans chaque département, les Préfets doivent désigner aujourd'hui un référent "Grand Débat". Il s'agit d'une personnalité indépendante qui sera chargée de faciliter l'organisation matérielle des débats. Le référent mettra par exemple à disposition des "kits pratiques" pour animer et encadrer les discussions. " L'idée, c'est de fournir des kits de diagnostic et d'interrogations à tous ceux qui veulent organiser un débat" expliquait il y a une semaine sur France Bleu Orléans, Marc Fesneau, le Ministre chargé des Relations avec le Parlement. Pour lui, " il s'agit de donner un cadre au débat mais le gouvernement n'interdit aucun sujet, la parole sera libre". En clair, les participants pourront débattre de tout mais en priorité des thèmes définis par le Président Macron à savoir : la fiscalité, l'organisation de l'Etat et des services publics, la transition écologique et enfin la démocratie et la citoyenneté.

Qui pour initier et organiser les débats ?

Officiellement, n'importe quel citoyen pourra organiser un débat. Il devra se déclarer auprès du référent local ou via la plateforme numérique, granddebat.fr, lancée aujourd'hui. Un numéro vert (0 800 97 11 11) viendra compléter le dispositif. Des associations citoyennes seront aussi à la manœuvre. Par exemple à Beaugency, le Café Citoyen Créatif s'est déjà mis sur les rangs. Depuis 2013, il a organisé des réunions avec les habitants sur les rythmes scolaires ou la transition écologique. " C'était aussi logique qu'on s’intéresse à ce grand débat " explique Jacques Angot, le président du CaféCiCré. " C'est une belle chance, une opportunité que nous voulons porter pour que chacun puisse s'exprimer, dialoguer". Maintenant, l'association balgentienne mesure aussi les difficultés " Là, nous sommes face à un exercice un peu guidé et dirigé. Les questions sont déjà posées et contraintes. Pour nous, ce sera un exercice de funambule". L'association organisera, avec la Mairie de Beaugency, une première réunion d'information samedi 19 janvier pour savoir ce que les habitants de Beaugency attentent précisément du Grand Débat.

A Beaugency, la mairie et une association citoyenne sont déjà sur les rangs © Radio France - Patricia Pourrez

Les maires du Loiret divisés sur le Grand Débat

L'exécutif ne s'en cache pas : il espère que les maires seront l'une des chevilles ouvrières de ce grand débat. Seulement, le sujet divise les élus. Dans le Loiret, certains maires sont prêts à initier et organiser les discussions. C'est le cas par exemple de Marie Agnès Linguet, maire de Fleury Les Aubrais. " A Fleury, il y aura un cahier de doléances qui se matérialisera par une réunion publique. C'est une évidence d'écouter les citoyens et c'est le rôle primordial des maires que d'être en proximité. Je pense que les maires sont déjà aguerris à ce type de dialogue avec la population."

Marie Agnès Linguet partante pour organiser le Grand Débat sur sa commune de Fleury Les Aubrais © Radio France - François Guéroult

Pour d'autres élus, au contraire, il n'est pas question de participer de près ou de loin à ce grand débat. Le maire de Gien, Christian Bouleau, est très clair là dessus : " Si je dois mettre une salle à disposition, je le ferais. En revanche, je n'en ferais pas plus parce que je ne veux pas être comptable de ce que va donner ou pas ce débat. On n'est pas dupe des risques de cette consultation qui ne sera pas suivie des faits." Le président des Maires du Loiret, Frédéric Cuillerier, lui est plus modéré " On doit être des facilitateurs mais pas des organisateurs". Chacun élu est donc libre d'organiser ou pas une consultation. Dans tous les cas, le débat sera clos le 15 mars.