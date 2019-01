Le grand débat national dans les Alpes-Maritimes : toutes les dates

Lancé le 15 janvier dernier, le grand Débat national est une réponse de l'exécutif à la colère et aux questions soulevées par les gilets jaunes depuis la mi-novembre. Des réunions d'information et de débat sont prévues dans les mairies du département.

Alpes-Maritimes, France

La grande consultation nationale doit durer jusqu'à la mi-mars. Dans les départements, les maires ont la charge de l'organisation de la concertation de terrain. Quatre thèmes y sont abordés, la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l'organisation de l'Etat et des services publics.

Voici les rende-vous prévus dans les mairies des Alpes-Maritimes :

Les rendes-vous dans les Alpes-Maritimes © Radio France - .

« Notre démarche étant indépendante de celle du gouvernement, vos propositions n'ont pas vocation à être communiquées aux autorités. »