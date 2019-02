Le Grand débat national s'invite dans la gare de Laval

Laval, France

Le grand débat national arrive à destination de Laval le lundi 18 janvier. Et plus précisément à la gare. Un stand de proximité sera installé jusqu'à mardi. Des étudiants munis de tablettes numériques vont proposer aux passants de donner leur avis sur les thématiques suivantes : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics.

C'est une démarche nationale dans près de 100 villes en France. Pour rappel, le Grand débat national, instauré par le Président de la République Emmanuel Macron pour faire face à la fronde des Gilets Jaunes, doit se terminer le 15 mars.