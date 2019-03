Le grand débat national se délocalise... à la gare de Metz

Le grand débat ne se fait plus seulement dans les mairies. Désormais, il sera possible de se rendre dans certaines gares pour faire entendre ses doléances. C'est le cas à Metz ou un stand a ouvert sur le parvis ce mercredi jusqu'à demain.

Il n'y a pas foule sur le stand d'Agathe et Patrick au beau milieu du hall de la gare de Metz. Les deux ont 19 ans, étudient à Sciences Po Paris et sont chargés de recueillir les doléances de tous ceux qui veulent faire entendre leur voix lors de ce grand débat national. Pourtant, l'idée de départ était justement de s'adresser à ceux qui boudaient le grand débat. "Ça permet d'échanger avec les citoyens, d'être plus en contact avec eux et d'avoir plus de concret par rapport au grand débat national", explique la jeune femme.

Une bonne idée, mais...

Le passage est fort en gare de Metz, et globalement, les voyageurs partagent cet avis. Ils estiment pour la plupart que ça permet à des citoyens qui n'ont pas Internet ou pas envie d'aller en mairie de s'impliquer. Et lorsque l'on demande pourquoi ces voyageurs n'y vont pas, la réponse est unanime : pas le temps. Entre les gens en retard et les correspondances, beaucoup de monde ne fait pas halte au stand. Pourtant, à regarder les visages, les yeux se tournent systématiquement sur Agathe et Patrick, qui peinent à attirer des curieux. "C'est dommage parce qu'on entend souvent que les citoyens n'ont pas la parole, et là, les gens ne viennent pas", regrette Patrick.

Marc, gilet jaune, est resté deux heures sur place avec sa pancarte qu'il affiche partout. © Radio France - Arthur Blanc

Parmi les rares à s'arrêter, il y a Marc, un gilet jaune, qui passe parler au stand. Pendant deux bonnes heures, il discute, parle reconnaissance vote blanc, retraites... Et il est bien tombé, lui qui est ancien cheminot, même s'il reste sceptique, après avoir toujours refusé de participer au grand débat. "J'ai l'impression comme gilet jaune, que ça ne va pas servir à grand chose parce qu'ils ne vont traiter que les questions qui les intéressent."

Un questionnaire à remplir

Pour les autres qui acceptent de prendre quelques instants, ils pouvaient remplir les questionnaires habituels du grand débat. Ou les remplir sur la tablette. Pour ceux qui se contentent de discuter, Agathe et Patrick regroupe les doléances et les feront ensuite remonter pour que tout arrive au gouvernement. Le grand débat national se termine le 15 mars prochain.