Le grand débat national a déjà commencé en Isère

Elle a dégainé la première en Isère. La députée LREM de la dixième Marjolaine Meynier-Millefert a démarré dès ce lundi soir, une série de six réunions publiques. La première avait lieu à Nivolas-Vermelle (plus de 2000 habitants) près de Bourgoin-Jallieu. Un peu plus de 100 personnes étaient présentes. Dans la salle, des gilets jaunes, des élus ou de simples citoyens. Lors de cette réunion, on a entendu beaucoup de colère, de détresse aussi. Les médias, la police ont l'objet de critiques. Pour plusieurs gilets jaunes, la France est tout simplement une dictature. Pour un intervenant, la Russie est un pays plus libre que la France.

Quant à la députée, prise à partie par un intervenant sur son temps de présence à l'assemblée, elle réplique "Là ce soir est ce que vous considérez vous que je suis au travail ? Oui ? et pourtant je ne suis pas dans l'hémicycle". Il faudra attendre plus d'une heure pour entendre parler de retraites, de pouvoir d'achat, à nouveau de référendum d’initiative citoyenne. A l'issue, pas mal de frustrations, mais l'envie d'avancer.

Un retraité de Bourgoin-Jallieu avoue même être "passé de la colère à la haine", il en veut à ceux qui "crachent sans arrêt aux visages de tous les Français". Les participants reconnaissent être blessés et déçus par le gouvernement. La députée ne commente pas. Elle précise à plusieurs reprises qu'elle est là pour écouter afin de faire remonter les propositions.

A la sortie, les réactions des participants sont plutôt positives, même si certains déplorent que ce soit "parti dans tous les sens" quand d'autres attendent de voir ce qu'il en sortira.

Le lancement officiel du grand débat par Emmanuel Macron a lieu ce mardi 15 janvier. En Isère, Pascal Clouaire, membre de la CNDP, la Commission nationale du débat public se demande, comme beaucoup de Français, ce que "le gouvernement s'engage à faire une fois le débat fini.'

"_La Commission a remis au gouvernement l'ensemble des outils nécessaires à l'organisation du grand débat national"_précise-t-il au micro de France Bleu Isère. Des guides, que les communes peuvent suivre, une plateforme numérique, ainsi qu'un circuit de 25 stands à travers la France. Ils seront installés dans une centaine d'endroits publics, comme des marchés, des gares, où les citoyens pourront donner leur avis.

Pour Pascal Clouaire, ces débats organisés dans toute la France vont permettre un "vrai exercice de la démocratie" par et pour les citoyens. A condition d'être bien organisé. Il regrette aussi que les clés aient été remises à deux ministres pour remplacer Chantal Jouanno. "Il y a un risque que le gouvernement soit juge et partie", alors que, selon lui, la CNDP aurait été, par sa neutralité, garante d'un débat clair.