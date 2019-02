Le grand débat s'installera à la Gare de Tours les 20 et 21 février

Dans le cadre du Grand Débat, la Gare de Tours accueillera des stands de recueil de la parole citoyenne les 20 et 21 Février. Toutes les gares de la Région Centre sont concernées par ce dispositif.

La gare de Tours accueillera le Grand Débat les 20 et 21 Février

Tours, France

Le grand débat national va s’installer dans les gares de la région Centre-Val de Loire à partir de la deuxième semaine des vacances de Février, et notamment celle de Tours. Des « stands de proximité » vont être installés dans les gares et permettront à ceux qui le souhaitent de donner leur avis sur les thématiques mises au débat, explique la Préfecture. Ce Grand Débat se déroulera le 20 février de 11h à 20h et le 21 février de 7h à 16h, à la gare SNCF de Tours.

Ce stand de proximité est un dispositif d’information et de recueil de la parole citoyenne. Le dispositif consiste en des stands itinérants accueillis dans des gares. Des animateurs vont recueillir la parole citoyenne via des questionnaires déjà disponibles sur la plateforme numérique www.granddebat.fr.

106 débats en cours d'organisation ou déjà organisés

Environ 200 journées de stands de proximité sont prévues dans toute la France sur une période de 5 semaines (de mi-février à mi-mars). En Indre-et-Loire, le bilan du Grand Débat est le suivant :