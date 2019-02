Le grand débat s'invite à la gare de Châteauroux

Châteauroux, France

Entre deux panneaux sur lesquels on peut lire sobrement "grand débat national", Bilhel et François attendent les voyageurs. Ce mardi 26 février, sur leur stand installé dans le hall d'entrée de la gare de Châteauroux, les deux étudiants recueillent les contributions.

Transition écologique, démocratie et citoyenneté, organisation de l'état et des services publics ou encore fiscalité, quatre grands thèmes sont proposés, avec à chaque fois, la possibilité de répondre à un questionnaire. "La démarche est citoyenne et non politique" assure François. "Nous ne sommes pas là pour convaincre, seulement pour proposer aux gens de faire entendre leur voix librement," ajoute Bilhel.

Ce mardi 26 février, les deux jeunes hommes ont collecté 16 contributions. Elles seront envoyées à la mission du grand débat national pour être traitées, analysées et ajoutées à la plateforme en ligne.

Le stand sera présent mercredi 27 février de 7h30 et 15h.