Le grand départ pour la Drheam Cup avant l'arrivée à Cherbourg

Par Adrien Bossard, France Bleu Cotentin

Top départ ce lundi 23 juillet de la Drheam Cup, cette course à la voile au large entre La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, et Cherbourg. Les 80 bateaux, répartis en plusieurs catégories partent aux alentours de midi. Les premiers sont attendus deux jours plus tard dans le Cotentin.