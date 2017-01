Le grand froid arrive en France, les associations mobilisées

Dans le Loiret, les températures devraient descendre jusqu'à -5 degrés la nuit, et rester négatives la journée. Une situation très difficile à vivre pour les personnes sans-abri.

Une vague de froid arrive sur la France cette semaine. La première de cette ampleur depuis février 2012, indique Météo France. Dans le département, les températures vont descendre jusqu'à -5 degrés la nuit, et surtout rester négatives la journée. De quoi inquiéter les associations qui s'occupent des personnes sans-abri.

Une demande de plus en plus forte

Pour la nuit, beaucoup de SDF se tournent vers le 115 et le S.I.A.O, le Service intégré d’accueil et d’orientation, pour trouver un hébergement d'urgence. Problème, il faut souvent le quitter dans la matinée, dès 7h. Au Relais Orléanais, on propose donc un accueil la journée. Depuis le début de d'hiver, chaque midi, l'association accueille près de 140 personnes. Des familles monoparentales, des demandeurs d'asile ou des retraités. Bruno a 61 ans, il vit dans la rue depuis le mois de novembre. La nuit, il arrive toujours à trouver un hébergement d'urgence. Mais pour ne pas rester dans le froid la journée, il vient au Relais Orléanais.

Heureusement qu'il y a ce genre d'établissement pour rester au chaud. Sinon, on prend les transports en commun, on va dans les magasins pour ne pas être dehors." - Bruno, 61 ans, sans-abri

En début de matinée et en fin d'après-midi, ni le Relais Orléanais, ni les hébergements d'urgence ne sont ouverts. Pendant quelques heures, les personnes sans-abri doivent donc trouver un endroit où s'abriter. Et quand le Relais Orléanais ouvre, la demande se fait de plus en plus forte, explique Erika Dichaus, la vice-présidente de l'association.

Ce dimanche, le hall est rempli. Il y a des enfants, des adultes... Nous sommes à l'étroit, notre lieu n'est plus tellement adéquat à la demande" - Erika Dichaus, vice-présidente du Relais Orléanais.

Le Relais Orléanais, situé au 41 bis rue du faubourg madeleine, assure un accueil de jour entre 8h30 et 17h toute la semaine, sauf le samedi, jusqu'à 14h. En dehors de ces horaires, il faut contacter le 115, pour trouver un hébergement d'urgence la nuit.