Le Grand Guéret va consulter ses habitants

A partir du lundi 6 février, tous les habitants de l'Agglomération du Grand Guéret vont recevoir un questionnaire. Objectif : connaître leur quotidien et leurs envies pour les prochaines années et ainsi établir un nouveau projet de territoire.

A partir de lundi prochain, si vous habitez l'une des vingt-deux communes du Grand Guéret, vous ne devrez pas y échapper : un grande enveloppe blanche va arriver dans votre boîte aux lettres. Il s'agit d'une enquête menée par l'Agglomération, qui a décidé de solliciter tous les habitants du territoire pour qu'ils donnent leur avis sur plusieurs thèmes : santé, logement, transport, environnement, culture... Dix-neuf questions au total à renvoyer d'ici le 23 février.

14.534 questionnaires

Les questionnaires vont arriver dans les boîtes aux lettres des particuliers, mais les habitants pourront aussi voter par internet. L'objectif est de consulter vraiment tout le monde explique Jean-Bernard Damiens, vice-président en charge de la transition énergétique : "les élus seuls n'ont pas la science infuse, bien sûr qu'on a une petite idée mais quand même..." Les élus constatent que ce sont toujours les mêmes personnes qui participent aux réunions publiques et il faut toucher les autres qu'ils soient jeunes, moins jeunes, actifs, retraités ou chômeurs...

Cette enquête est la suite logique de l'Assemblée Générale du Grand Guéret qui s'est tenue fin 2016 en présence d'environ 300 élus. Pour l'accompagner, la collectivité s'appuie sur le cabinet conseil Auxilia, qui a établi les questions. Coût de l'opération sur deux ans, près de 50.000 euros financés à 80% par une aide de l'Etat. Pour Eric Corréia, le président du Grand Guéret : "c'est un coût, mais c'est indispensable pour bâtir quelque chose qui correspond le mieux à ce qu'attendent les gens."

A partir du 6 février, les habitants du Grand Guéret pourront notammement répondre à ces questions © Radio France - Valérie Mosnier

Premières restitutions début mars

Il est possible de répondre au questionnaire jusqu'au 23 février, chacun pourra le renvoyer gratuitement au Grand Guéret grâce à une enveloppe pré-timbrée. Les élus, mais aussi les associations seront sollicitées pour inciter les habitants à répondre. Ensuite, début mars, les 9-10 et 11 mars, trois forums seront organisées à Sainte-Feyre, Saint-Vaury et Guéret où seront présentés les premiers résultats.