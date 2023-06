Le Grand Huit à Rennes, c'est quoi ce drôle de manège ?

Le Grand huit et ses quatre vieux hangars ne sont que la première brique d'un projet urbain beaucoup plus vaste

Rennes Métropole a dévoilé ce vendredi un nouveau projet urbain. 7 hectares vont être achetés à la SNCF entre la gare et le pont Saint-Hélier et sont appelés à devenir un nouveau quartier d'EuroRennes. Il y aura des logements, des bureaux, des commerces, des services et des espaces culturels, en premier lieu, le Grand Huit.

Ni une fête foraine, ni un musée

Dédié aux arts forains, le Grand Huit (allusion à l'ancien nom du TNB) sera à la fois un lieu de vie, d'exposition, de création et d'expérimentation. Il ouvrira au public dès le 6 juillet (aux riverains dès le 4) dans le cadre du festival des Tombées de la nuit. Durant une période dite d'urbanisme transitoire, le temps que le projet définitif se précise, le Grand Huit proposera une découverte de l'univers forain, autour de manèges anciens, d'expositions, de spectacles, d'ateliers.

Ce projet de Grand Huit est porté par la famille Masclet, qui collectionne et rénove des manèges et objets appartenant à l'univers des arts forains. Ils seront exposés dans quatre hangars de l'ancien technicentre de la SNCF qui, aujourd'hui dans leur jus, seront mis en valeur et rendus à la vie.

Les Masclet souhaitent ainsi créer un parallèle entre l'univers forain et l'univers ferroviaire. L'âge d'or de l'art forain (second moitié du XIXème) correspondant à la date de construction de cet ancien technicentre (1872). Les quatre halles seront réparties entre des lieux de travail, de rénovation et de création avec différents artisans, et des lieux d'expositions, ainsi qu'une halle consacrée à la convivialité, avec bar et restauration.

Le projet urbain s'étale de la gare au pont Saint-Hélier, sur 7 hectares et le long de 700 mètres de voies ferrées. © Radio France - Eric Bouvet

Le centre ville passe le "fleuve ferroviaire"

Mais le Grand Huit n'est que la première brique d'un projet beaucoup plus vaste, celui d'EuroRennes. Déployé depuis 2013 autour de la gare et au nord de la voie ferrée, le projet EuroRennes, avec ces nouveaux 7 hectares, passe au sud du fleuve ferroviaire. À part le Grand Huit, rien n'est décidé pour le moment. Mais c'est un nouveau quartier qui verra le jour, avec des logements, des bureaux, des commerces, des équipements et de la verdure. L'urbaniste et la Métropole s'engage à renaturer le site qui est aujourd'hui très minéral.

