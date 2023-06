Le grand oral pour la ville de Caen, candidate pour accueillir le musée Gandur

Caen est dans le trio de tête. La ville toujours en lice avec Strasbourg et Bordeaux pour accueillir le musée Gandur. La ville sera auditionnée ce jeudi par le collectionneur et homme d'affaire suisse. Un peu de pression pour le maire, Joël Bruneau qui a des arguments à faire valoir, et notamment un terrain disponible entre le mémorial et la colline aux oiseaux et que la ville de Caen est prête à céder pour un euro symbolique. La proposition est séduisante avoue le collectionneur suisse : "Caen fait un effort énorme d'attirance parce qu'ils connaissent mes faiblesses".

"Je veux associer une population à mon projet"

Jean-Claude Gandur n'imagine pas son musée comme un bâtiment unique, coupé du reste de la ville. Il veut de la vie autour ! "C'est important pour moi de proposer tout autour des activités ludiques, de faire venir un public qui n'est pas nécessairement un public de musée mais qui viendra peut-être investir ce lieu le week-end" détaille l'homme d'affaire qui avoue "aimer la Normandie" mais qui assure que la décision finale ne lui reviendra pas. Jean-Claude Gandur dévoilera en revanche au mois de décembre la ville retenue pour y établir son musée.

Une nouvelle collaboration entre la fondation Gandur et le mémorial de Caen

Un attachement à la Normandie qui se traduit par une nouvelle collaboration, la seconde, entre la fondation Gandur pour l'Art et le Mémorial de Caen qui lance ce jeudi 22 juin et jusqu'au 31 décembre une exposition intitulée "Années Pop, Années choc. 1960-1975".

L'exposition "Années Pop, années Chic. 1960-1975" est le fruit d'une collaboration entre la fondation Gandur pour l'Art et le mémorial de Caen © Radio France - Elodie Touchais

69 tableaux de 26 artistes français et européens prêtés par Jean-Claude Gandur

L'exposition se compose de 69 tableaux appartenant au collectionneur suisse déployés sur deux étages et articulés autour de 10 grandes thématiques telles que les "sociétés divisées" ou "idéologie et affrontements".

Des objets du Mémorial de Caen viennent compléter les tableaux. Ici les œuvres de Peter Stämpfli © Radio France - Elodie Touchais

Couleurs vives : rouge, orange, vert pour cette exposition qui détonne et met en avant le pop-art avec les codes de la bande-dessinée, du cinéma ou de la publicité pour raconter les transformations du monde dans les années 60-70. "Une époque passionnante mais en même temps terriblement difficile d'un point de vue historique entre guerre froide, guerre du Vietnam et les mouvements sociaux de Mai 68" explique le directeur général du mémorial de Caen, Kléber Arhoul pour qui cette nouvelle exposition est avant tout "une rencontre exceptionnelle entre l'histoire et l'art".