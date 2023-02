Le grand parc de Lunaret, le futur poumon vert de Montpellier

Le projet "Grand Parc Lunaret" a été officiellement dévoilé mercredi 15 février, par Michael Delafosse, plusieurs adjoints ainsi que la nouvelle directrice du zoo et l'architecte en charge de ce réaménagement. Un budget de 45 millions d'euros pour créer un site de 172 hectares, afin de relier le bois de Montmaur, la réserve naturelle du lez et base nautique de Lavalette et le zoo. "Ce sera le grand poumon vert de la ville avec des activités accessibles à tous", souligne le maire Michaël Delafosse.

Le chantier est confié à l'agence hollandaise West 8, dont le chef de projet sera Maarten Van De Voorde. L'architecte prévoit "un parc contemporain à échelle humaine" et veut valoriser la biodiversité locale. Si pour le moment, les contours du projet sont encore à définir, les aménagements du parc verront le jour pour l'arrivée en 2025 de la ligne 5 du tram de Montpellier.

Trois arrêts de la ligne de tram 5 desserviront le parc - L'agence d'architecture West 8

Le zoo rouvre ses portes

Pour le bonheur, des petits et des grands, plusieurs sentiers du zoo rouvrent déjà au public ce samedi 18 février. Après trois ans de fermeture car en mauvais état, les nouveaux chemins de randonnée vont permettre aux visiteurs de redécouvrir des espèces. "On a fait des travaux de rénovation, de sécurisation. Une dizaine d'espèces en plus seront visibles, comme les loups ibériques, des antilopes et des dromadaires" explique la nouvelle directrice du zoo, Marine Baconnais.

Concernant le grand parc de Lunaret, la directrice veut moderniser le site. "On va créer des enclos partagés et surtout, on veut avoir une cohérence écologique avec des animaux qui sont adaptés à notre climat. On ne peut pas avoir de panda roux par exemple à Montpellier, car cette espèce ne supporte pas la chaleur" détaille Marine Bacconais. Dans les idées à mettre en place au sein du zoo, les équipes veulent aussi créer un centre de soin pour la faune sauvage. Accueillir des animaux blessés afin de les soigner et de les relâcher dans la région.